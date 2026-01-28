この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎氏「一人の時は真面目、人と会う時はニコニコ」脳科学者が提唱する幸福な生き方の極意

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「友と楽しく過ごすときは、副交感神経を大いに働かせよう。」と題した動画を公開。一人の時間と人と過ごす時間とで意識的にモードを切り替えることの重要性を語った。



動画の冒頭で茂木氏は、自身が人とゆっくり話す時間を好む理由について「副交感神経の時間帯だから」と説明。一方で、「一人の時ってのはずっと真面目」であると明かし、誰かと一緒にいる時はリラックスし、一人になるとすぐに真面目なモードに切り替えるという自身のスタイルを語った。このオンとオフの切り替えこそが、充実した時間を過ごすための鍵であると提起する。



茂木氏は具体的なエピソードとして、会食の場ではリラックスして楽しむが、終わって帰る時には「パッと切り替わって、真面目に資料を読んだりとかしてる」と明かす。この「会食が終わって、それでパッと切り替えて、自分の真面目な世界に戻っていくって感じもすごい好き」だと語り、モードチェンジそのものに心地よさを感じている様子を見せた。



最後に茂木氏は、このような生き方を視聴者にも提案。「一人の時は真面目になってて、誰かに会う時にはもうニコニコ笑ってね、その人と楽しく過ごすっていう、そういう生き方」を一度考えてみてはどうかと問いかけ、動画を締めくくった。