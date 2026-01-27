アンバサダーを務めるBOSSのスーツを着て夕食会に参加

ドジャース・大谷翔平投手が24日（日本時間25日）、全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する夕食会で着用していた衣装の全容が明かされた。2年ぶりの出席となった夕食会に、真美子さんとお揃いの“ブラックコーデ”で参加。大谷の洗練された佇まいは話題となっていた。

大谷が着ていたのは、自身がブランドアンバサダーを務める「BOSS」のカスタマイズサービス「BOSS Made to Measure」による一着。同社がプレスリリースで明らかにした。フィッティングから仕上げ・納品まで、すべての工程を一人ひとりに合わせて提供するサービスとなっており、大谷が夕食会で着用していたダークブルーのスーツは“唯一無二”の逸品となる。気になる金額は公開されていない。

大谷は2024年の夕食会に参加した際もBOSS製の衣装を着用。濃紺のタキシードジャケットに、黒のシングルカフシャツと蝶ネクタイをした姿で晴れ舞台に立った。今回もダークブルーのスーツに同色のシャツとネクタイを合わせ、エレガントで洗練されたスタイルを披露した。

ファンも大谷のスーツ姿に虜になっており、夕食会が終わってもSNSにはコメントが殺到。「シックな装い完璧でした」「品格を感じる」「思わず魅入ってしまう」などの声が寄せられ注目を集めていた。（Full-Count編集部）