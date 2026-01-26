この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元教員でFPの秋山ひろ氏が運営するYouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」が、「【残酷な現実】70代貯蓄「ゼロ」と「3000万」を分けた決定的な違い3選」という動画を公開。70代における資産の二極化という厳しい現実に焦点を当て、その分岐点となった3つの行動の違いについて詳しく解説した。



秋山氏はまず、「家計の金融行動に関する世論調査（2024年）」のデータを提示。これによると、70代で金融資産を全く保有していない世帯が20.8%に上る一方で、3,000万円以上を保有する世帯も19%存在するという。氏はこの「残酷な二極化」の背景には、特別な才能や幸運ではなく、誰にでも実践可能な「3つの行動」の差があったと指摘する。



一つ目の違いは、「お金の置き場所」である。資産を増やせなかった人はお金を銀行に預けたままであったのに対し、資産を築いた人はお金に働いてもらう「運用」の視点を持っていたという。秋山氏は、「仮に1,000万円を年利4%で運用しながら毎月4万円を取り崩した場合、資産は43年間もつが、運用しなければ16年ほどで尽きてしまう」と試算し、NISAなどを活用した長期運用の重要性を説いた。



二つ目は、「生活レベルの柔軟性」だ。現役時代と同じ生活レベルを維持しようとすると、収入が減る老後には家計が破綻しかねない。成功者は自身の生活を「年金サイズ」にダウンサイジングする柔軟性を持っていると秋山氏は語る。具体的には、付き合いや固定費を見直し、高級品へのこだわりを捨てる一方で、体験や自己投資といった幸福につながる支出は維持するメリハリが重要だとした。



三つ目の違いは、「健康と小さな収入の維持」である。資産を持つ人は、完全なリタイアではなく、健康を維持しながら少しでも収入を得る働き方を続けている傾向があるという。月数万円でも収入があれば、資産の取り崩しペースを大幅に遅らせることができ、資産寿命を大きく延ばすことにつながる。また、働くこと自体が健康維持にも寄与するという好循環が生まれると解説した。



秋山氏は、これらの3つの行動は特別なことではなく、今からでも意識して取り組めることだと強調。自身の資産状況を正しく把握し、今日から行動を起こすことが、10年後、20年後の安心につながると締めくくった。