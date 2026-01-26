¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û£·²óÀ©¤ËÂçºå¶Í°þ¡¦À¾Ã«¹À°ì´ÆÆÄ¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡ÖNO¡×¤Î½Å¤ß ¡ÖÃ¯¤Ë¤½¤ó¤Ê¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
Âçºå¶Í°þ¡¦À¾Ã«¹À°ì´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë¡Ö£·²óÀ©È¿ÂÐ¡×¤ÎÍýÍ³¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡ÁªÈ´Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë32¹»¤ÎÈ¯É½¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£µå½ÕÅþÍè¤òÁ°¤ËËÜÍè¤Ê¤é¹âÍÈ´¶¤¬¹â¤Þ¤ë»þ´ü¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤É¤³¤«À²¤ì¤Ê¤¤¶õµ¤¤âÉº¤¦¡£¹â¹»Ìîµå³¦¤Ç¤Ï¡¢£·²óÀ©Æ³Æþ¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÀèÆüÌë¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤ò¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤â¤¦Ìîµå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡££¹²ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Ìîµå¤Ï¡£¤½¤³¤Ç¹©É×¤·¤Ê¤¤¤È¡£»î¹ç»þ´Ö¤È¤«ÆüÄø¤È¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹ÍÎ¸¤¹¤ë¡¢¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢Ìîµå¤ò²õ¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¡£ÀäÂÐÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÎÎ°è¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê¼çÄ¥¤È¾ù¤ì¤Ê¤¤·è°Õ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¹â¹»Ìîµå¤Îº¬´´¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤«¤Í¤Ê¤¤´íµ¡¤òÁ°¤Ë¡¢¸ý¤ò³«¤«¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤Ò¤È¤¤ï»ä¤Î¶»¤Ë¶Á¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊüÁ÷¤Î¿ô»þ´ÖÁ°¡¢7²óÀ©¤ËÌÀ³Î¤Ê¡ÖNO¡×¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎÌîµå¿Í¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ú¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¡Û
£·²óÀ©Æ³Æþ¤ËÂçÈ¿ÂÐ¤È¸ì¤ëÂçºå¶Í°þ¡¦À¾Ã«¹À°ì´ÆÆÄ¡¡photo by Tanigami Shiro
¡ÖÃ¯¤Ë¤½¤ó¤Ê¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤ÎÀ¼¤Î¼ç¤Ï¡¢Âçºå¶Í°þ´ÆÆÄ¤ÎÀ¾Ã«¹À°ì¤À¡£
¡¡À¾Ã«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤ÎÂçºå¶Í°þ¤ÎÎý½¬½éÆü¡¢ÊóÆ»¿Ø¤òÁ°¤Ë¸ì¤Ã¤¿£·²óÀ©¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ãÂçºå¶Í°þ¡¦À¾Ã«´ÆÆÄ¡ÖËÍ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤¤¡× £·²óÀ©¤ËÌÔÈ¿ÂÐ¡ÖµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ê¤¤¡£´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ä¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë
¡ãÂçºå¶Í°þ¡¦À¾Ã«´ÆÆÄ¤¬£·²óÀ©"ÃÇ¸ÇµñÈÝ"É½ÌÀ ¡Ö°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡× ¿·Ç¯»ÏÆ°Æü¤Ë»×¤¤ÌÀ¤«¤¹¡ä¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ë
¡¡»É·ãÅª¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÂ³¤¯µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¸ì¤ëÍÍ»Ò¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¼ø¶È¤Ç¤è¤¯·ûË¡¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ûË¡¡Ê¤ò²þÀµ¤¹¤ë¤Ë¡Ë¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤Î»¿À®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤â¤¦£±²ó¡¢¹ñÌ±ÅêÉ¼¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤´ÊÃ±¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï·ûË¡¤È°ì½ï¤À¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Ê¤é¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âËÍ¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÃ¯¤è¤ê¤âÃÎ¤ë¿Í¤Ç¡¢¼èºà»þ¤Î¼õ¤±Åú¤¨¤âÇ¯¡¹¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀ¾Ã«¤Î¤³¤ÎÈ¯¸À¡£ÅöÆü¤Ï¼èºà¸½¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç½Ð¤¿¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤«¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥ª¥Õ¥ì¥³Åª¤Ê»¨ÃÌ¤¬µ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¿¿°Õ¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¿ôÆü¸å¡¢ÁªÈ´Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¹â¹»Ìîµå»¨»ï¤Î¼èºà¤Ç¡¢Âçºå¶Í°þ¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¡Ú£·²óÀ©¤Ë¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¡Û
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢Ìë¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥¤¥Á¥í¡¼¤¬7²óÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤Î¸á¸å¡¢»³Ãæ¤Ë¤¢¤ëÎý½¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÎÀ¾Ã«¤¬¡ÖË»¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ê¤ó¤«¤è¤ê¡¢£·²óÀ©¤ÎÏÃÂê¤ÇÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¤½¤¦ÊÖ¤¹¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼èºà¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤ê¤·¤ÆÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ......¡×¤È¸À¤¤¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¼«¤é¤Î»×¤¤¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¤Ç¡¢£·²óÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸ÄÊÌ¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬Í×¤Ê»þ¤Ï¡¢¸À¤¦¤Ù¤¤È¤³¤í¤ÇÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤«¤é¼èºà¤ËÆþ¤ë»ä¤Ø¤Î·Ú¤¤¸£À©¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Þ¤º¤ÏËÜÂê¡ÊÁªÈ´¡Ë¤Î¼èºà¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ë¤¢¤ë¥×¥ì¥Ï¥Ö¤ÎÉô²°¤ËNPB¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¤â¤½¤³¤½¤³¤Ë¡¢ÏÃÂê¤Ï¤¹¤°¤Ë£·²óÀ©¤Ø¤È°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ÊÎý½¬¡Ë½éÆü¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¤¢¤Î¾ì¤Ç¸À¤ª¤¦¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¤¢¤ë¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢À¾Ã«¤Ï·Ú¤¯¼ó¤ò¿¶¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â£·²óÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤â¡¢µ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡Ø½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÀ¾Ã«¤Ï¡Ö£·²óÀ©¡×¤Ë°ì´Ó¤·¤ÆÈÝÄêÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤ØÍè¤Æ¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò¼è¤ê´¬¤¯¶õµ¤¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿¹âÌîÏ¢¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¡¢¡Ö£·¥¤¥Ë¥ó¥°À©Åù¹â¹»Ìîµå¤Î½ô²ÝÂê¸¡Æ¤²ñµÄ¡×¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¡¢2028Ç¯¤ÎÂè100²óµÇ°ÁªÈ´Âç²ñ¤ª¤è¤Ó³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Î½Õµ¨Âç²ñ¤«¤é¤ÎÆ³Æþ¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤ÎÊ¸¸À¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¡ÚÃÎ¤é¤Ì¤¦¤Á¤Ë¿Ê¤à²þ³×¡Û
¡¡ÃåÃÏÅÀ¤òÄê¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢µÄÏÀ¤ò°ìµ¤¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¹âÌîÏ¢¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤¡¢£·²óÀ©¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ÆÎóµó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã£·¥¤¥Ë¥ó¥°À©¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¾¯¿ô¤ÎÉô°÷¤ÇÂç²ñ»²²Ã¤¹¤ë½Ð¾ì¹»¤äÏ¢¹ç¥Á¡¼¥à¤ÇÂç²ñ¤Ø»²²Ã¤¹¤ë½Ð¾ì¹»¤Ç¤â¡¢»î¹ç¸åÈ¾¤ËÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤Ç®Ãæ¾É¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê°ÂÁ´¤ËÂç²ñ¤Ø»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ä
¡ã¶µ°÷¤ÎÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ò²þÁ±¤·¡¢Æ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¼Ò²ñ¤Ç¶«¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ×¤·¤¤¡££·¥¤¥Ë¥ó¥°À©¤ÎºÎÍÑ¤Ç»î¹ç»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¡¢Âç²ñ±¿±Ä¤òÃ´¤¦ÅÔÆ»ÉÜ¸©¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÏ¢ÌÁÌò°÷¤Ê¤é¤Ó¤Ë²ÃÌÁ¹»»ØÆ³¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Îý½¬»î¹ç¤Î»þ´ÖÃ»½Ì¤Ë¤è¤ê¡¢µÙÆü¤Î¹´Â«»þ´Ö¤Î¸º¾¯¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡ä
¡¡Ìîµå¤Î¹ü³Ê¤È¤â¸À¤¨¤ë£¹¥¤¥Ë¥ó¥°À©¤òÊÑ¹¹¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤É¤³¤íËþºÜ¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¤³¤¦·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢²ÃÌÁ¹»¤ä¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢£·¥¤¥Ë¥ó¥°À©¤òºÎÍÑ¤¹¤ë°Õ¿Þ¤äÍ¸úÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¹¤¯¼þÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¹»Ìîµå¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëº¹¤·Ç÷¤Ã¤¿²ÝÂê¤Î£±¤Ä¤Ë¡¢Ç¯¡¹¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹Á´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬¤¢¤ê¡¢¹ó½ë¤Ø¤ÎÂÐºö¤ÏÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Î¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÏÊýÂç²ñ¤ò´Þ¤á²ÄµÚÅªÂ®¤ä¤«¤Ë£·¥¤¥Ë¥ó¥°À©¤ÎºÎÍÑ¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡ä
¡¡´°Á´¤Ë·èÄê»ö¹à¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ëÊ¸ÌÌ¤À¡£·ëÏÀ¤¢¤ê¤¡££¹¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò£·¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦½ÅÂç¤Ê¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤¬¤¤¤«¤Ë¤â¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¿Ê¤á¤é¤ì²á¤®¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢»öÂÖ¤ÏÀÅ¤«¤Ë¡¢Ãå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç³Æ¹â¹»¤Î»ØÆ³¼Ô¤È£·²óÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢½ë¤µÂÐºö¤È¤·¤Æ°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¸øÎ©¹»¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾¡µ¡¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬Åª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤òµó¤²¤ëÀ¼¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÀ³Î¤Ë»¿À®¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼èºà¤ä¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ÇÀ¼¹â¤ËÈ¿ÂÐ¤ò¾§¤¨¤ë»ØÆ³¼Ô¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¹âÌîÏ¢¤ËâË¤Þ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤À¤í¤¦¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¼çºÅ¼ÔÂ¦¤È¤Î»Å»ö¾å¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ç¶¯¤¯È¿ÂÐ¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Ë¤¯¤¤»ö¾ð¤â¤¢¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆâ¡¹¤Ç¤Ï¤â¤¦·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Äü´Ñ¡Ê¤Æ¤¤¤«¤ó¡Ë¤ä¡¢¡ÖÊ¸²Ê¾Ê¤«¤é£±»î¹ç£²»þ´Ö°ÊÆâ¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÌÃ£¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²±Â¬¤ÎÀ¼¤â¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢£·²óÀ©¤ËÌÀ³Î¤ÊÈ¿ÂÐ¤ò¼¨¤·¤¿À¾Ã«¤ÎÈ¯¸À¤¬¡¢²äÁ³ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡¥¹¥«¥¦¥È¤ò¸ò¤¨¤¿»¨ÃÌ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢À¾Ã«¤Ï»×¤¤¤Î¾æ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬£·²óÀ©¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¤¤¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤À¡Ù¡Ø»ä³Ø¤À¤«¤é¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢Ìîµå¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡¢»×¤¤¤¤êÌîµå¤ò¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤......¤½¤Î»×¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤ËÌó3700¹»¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢È¾Ê¬¤Ï½éÀï¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê£¹²ó¤Þ¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡££±ÂÇÀÊ¤Ç¤âÂ¿¤¯ÂÇ¤Á¤¿¤¤¡£ËÜÅö¤Ï¥³¡¼¥ë¥É¤â¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤â¹Í¤¨¤Æ¤¢¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡À¾Ã«¼«¿È¡¢¹â¹»»þÂå¡ÊÊóÆÁ³Ø±à¡Ë¤ÏÉôÆâ¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤ê¡¢£³Ç¯²Æ¤Î¸©Âç²ñ½Ð¾ì¤ò¼Âà¡£ºÇ¸å¤ÏÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤È¤Î¹ÈÇòÀï¤Ç¡¢¹â¹»ÌîµåÀ¸³è¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ï¤ËÁª¼êÂè°ì¤ò´Ó¤¯À¾Ã«¤Î»ëÀþ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¶ì¤¤·Ð¸³¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ë°Â°×¤Ëð÷¤¯¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¡Ú¹Ã»Ò±à°Ê³°¤Ç¤Î³«ºÅ¤â¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡Û
¡¡¸½ºß¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï£µ²ó½ªÎ»»þ¤Ë£¸Ê¬´Ö¤Î¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤òÀß¤±¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼çºÅÂ¦¤Ï»î¹ç»þ´Ö¤¬¤³¤ì°Ê¾åÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤è¤·¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£2024Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤«¤é¤Ï¡¢»î¹ç»þ´Ö¤ò¸áÁ°¤ÈÍ¼Êý¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤Ê¤¦ÆóÉôÀ©¤â»î¤·¤¿¤¬¡¢²ÝÂê¤âÂ¿¤¯¡¢ºÇÂç£±Æü£´»î¹ç¤Î¿Ê¹Ô¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¡££·²óÀ©¤Î°Ü¹Ô¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤é¤Î·ò¹¯ÌÌ¤È±¿±Ä¤ÎÌäÂê¤¬Ì©ÀÜ¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡½ë¤µÂÐºö¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¡¼¥àµå¾ì¤ò³èÍÑ¤·¤¿³«ºÅ¤À¤í¤¦¡££¹²ó¤«£·²ó¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹Ã»Ò±à¤«¡¢¤½¤ì°Ê³°¤«¡£ºÇ¤â¸½¼ÂÅª¤Ê²þ³×°Æ¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤ÎµÄÏÀ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Â¸½¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¢¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤¬¤Ä¤¯¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤ë¤Î¤¬Âç¿Í¤ÎÌòÌÜ¤Î¤Ï¤º¡£À¾Ã«¤«¤é¤â¡¢¥É¡¼¥à¤ò´Þ¤á¤¿¹Ã»Ò±à°Ê³°¤Ç¤Î³«ºÅ°Æ¤Ë¤Ï¡¢Á°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÍ¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤â¹Ã»Ò±à¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢£·²óÀ©¤È¹Ã»Ò±à¤òÅ·Çé¤Ë¤«¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¹Ã»Ò±à°Ê³°¤Ç¤Î³«ºÅ¤â¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡££¹²ó¤ò£·²ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤³¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¤Ò¤È¤Ä´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤Ï¡¢¾å¤ÎÀ¤Âå¤Û¤É¶¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢¤¢¤ëÃæ³Ø¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÂåÉ½¤ÈÏÃ¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬º£¤Î¹â¹»Ìîµå¤Î¾õ¶·¤òÍý²ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¡Ø¥É¡¼¥à¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¡ØËÌ³¤Æ»¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¡ØÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤â¸À¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤ä¾®³ØÀ¸¤äÃæ³ØÀ¸¤ÎÇ¯Âå¤«¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµå¾ì¤ÇÂç²ñ¤ò·Ð¸³¤¹¤ë»þÂå¤À¡£¤Þ¤·¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¡×¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¡Ö¹Ã»Ò±à¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£
Ê¸Ãæ·É¾ÎÎ¬