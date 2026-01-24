「日本人は失礼」ヨーロッパのレストランでタブー視される「日本では当たり前」の行動

日本人旅行者が海外でしがちなマナー違反

「日本人はマナーが良い」とよく言われる。もちろん個人差はあるだろうし、何をもって「マナーが良い」とするのかに関しては議論の余地があるだろう。しかしながら、日本国内であろうと海外の旅先であろうと、「相手を尊重し嫌な気持ちにさせないようにする」という意識は、多くの日本人の間に強く根付いているように思える。

マナーというものは地域によって、そして時代によって大きく変わるが、古くから親から子へと受け継がれてきたマナーの多くは、理にかなったものが多い。「食べ物が口に入った状態で話さない」とか「他人とお金の話をするべきではない」といったものが代表的な例だろう。前者なら「口から食べ物が出ると汚いから」であるし、後者は「他人との間で無駄な諍いを避けるため」であり、ちゃんとマナーがマナーとして守られる理由がある。

いっぽうで、出どころがよく分からない上に何の意味も成さない「謎マナー」と呼ばれるものも、日本には少なからず存在する。「結婚式のご祝儀は奇数」とか「判子を押す際は上司の判子に向けてお辞儀しているように傾ける」といったものが代表的な例だ。物事の形式や体裁を重視し、周囲に合わせて無難にやり過ごしたがる日本的な風潮をも感じる。

諸外国に比べて比較的単一の文化とされる日本においては、このように数多くのマナーが存在し、社会が円滑に回っている。むしろマナーが多すぎて窮屈なのではないかと感じることもあるが、一見すると細かすぎるようにも思える小さなルールや配慮に多くの人が従うことによって、「日本人はマナーが良い」という評価に繋がっているのかもしれない。

しかしながら、私たち日本人の「当たり前」は、一歩海外に出ると通用しない場合もある。はじめに「マナーは地域によって変わる」と書いた通り、日本では一般的な行為であっても、ある土地では「マナー違反」という烙印を押されてしまうこともあるのだ。

今回の記事では、特に文化的なマナーの違いが出やすい欧州地域での食事の場面に絞って、日本人旅行者がしてしまいがちなマナー違反をいくつか紹介していく。日本では当たり前の行為であっても、同じことを欧州でしてしまうと顰蹙を買ってしまう場合もあるので注意が必要だ。

また、記事後半では逆に、日本を旅行する欧州の人々が日本の飲食店利用時に驚くことやカルチャーショックについても触れる。インターネットやSNSの発達によって世界はかつてないほどに小さくなりつつあるが、文化的な違いやマナー観念の違いというものは依然として大きいことに気が付けるはずだ。

入店時には客から挨拶をする

欧州を旅行する日本人旅行者の多くが知らない現地のマナーの一つが、「飲食店の入店時に客から店員に挨拶をする」というものだ。これは欧州全域で例外なく当たり前とされるマナーであり、飲食店以外の商店などでも同様である。

日本では、飲食店や商店に入る際に客側から挨拶をするという文化はない。店員側から「いらっしゃいませ」と声がけしてくれるのが普通だし、その後に「ご予約は？」「何名様ですか？」などと続く。むしろ、客側から「こんばんは！二名なのですが……」と言うのは、なんとも心地が悪い気がするかもしれない。

しかしながら、欧州では日本語の「いらっしゃいませ」にあたる表現は使用されないし、現地語の「こんにちは」や「こんばんは」にあたる挨拶表現を用いて、ファーストコンタクトを客側から行うのが当然だとされる。客側から店員に挨拶をすることで、客としての自分の存在を店員に分からせるという目的も含んでいる。

客側から店員に挨拶をするという欧州の慣習は、ある程度のレストランではもちろん、手頃なビストロや食堂、さらにはカウンターで注文するスタイルのファストフード店でも同様だ。挨拶なしでいきなり「二名」や「ハンバーガーのセットを一つ」などと要件だけいきなり伝えるのは、とても失礼に捉えられてしまう。

欧州では基本的に「お客様は神様」といったような感覚はなく、あくまでも店員と客は対等の立場である。そのため、入店時に挨拶すらできないような客はそれ相応の扱いを受けることになる。気持ち良く現地のお店を利用して素敵な旅の思い出を作るためにも、郷に入りては郷に従うようにするのがスマートであろう。挨拶一つで向こうの対応が良くなるのなら、安いものではないか。

店員を大声で呼ぶのはNG

客側からちゃんと挨拶をして無事にテーブルに就いた後も気は抜けない。日本では、タッチパネルで注文できる店や、呼び出しベルを押して店員に注文を取りに来てもらうシステムの店もあるが、そうでない場合は「すみませーん！」と客側から店員に声をかけるのも一般的だ。日本では「客が店員に要件があるなら分かりやすく声に出して呼ぶ」というのは当然のことだし、特に失礼にも当たらない。

いっぽうの欧州では、客が店員を大声で呼ぶ行為はとても失礼にあたる。これも欧州全域に共通しているマナーだと言えるが、国によって多少のばらつきはある。控えめに手を上げて合図するくらいは許容されている地域もあれば、とにかく客側は黙って店員を待つのがマナーとされる地域もあるが、いずれにせよ大声であからさまに店員を呼ぶ行為が極端に忌避されるという点は共通しているように思える。

ここで問題となるのは、欧州の飲食店でのサービスはお世辞にもスピーディーで効率的とは言えないことだ。特に、至れり尽くせりな日本の飲食店の対応に慣れている人にとっては、驚くほどにスローに感じられるだろう。席に就いてメニューが出てくるまで5分、店員が注文を取りに来るまでさらに15分、食後にお会計をお願いしてから伝票が到着するまで10分、お釣りが返ってくるまでもう10分……といったように、軽く食事をするだけでも一時間コースになることはよくあるし、むしろ一時間で食事が済むなら上出来かもしれない。筆者自身も「呼び出しボタンがあればどれほどスムーズかつストレスフリーに食事ができることだろうか」と思うが、そういうものだと納得するしかないのだ。

このように、「飲食店で客は店員を待つもの」という感覚が非常に根強い欧州であるが、できるだけ早く店員を呼びたいときはどうすれば良いのだろうか。その答えはなんとも原始的で、店員にアイコンタクトを送って合図するのだ。

メニューを閉じて視線を送り、店員と目が合ったら軽く頷く。最初に席に案内してメニューを持って来てくれた店員に対してであれば理想的だが、姿が見えない場合は他の店員に対してでも良い。とにかく「すみませーん！」と大声で叫ぶのではなく、無言でこちらの意思を伝えるのがポイントとなる。

もしくは、ホール係が自分の席の近くを通った際に小声で呼んだり、小さく指を挙げて合図するという方法もある。これくらいに控えめなアピールであればマナー違反に当たらない場合が多いし、「注文がしたい」や「お会計をしてほしい」など、こちらの意思をよりダイレクトかつ明確に伝えることができる。

欧州に滞在していると、上で述べた「無言のアイコンタクト」や「控えめなアピール」というものは自然と身についてくるのだが、日本ではあまりポピュラーな慣習ではないため戸惑う人も多いかもしれない。なんとも面倒であるし、やはり「呼び出しボタンを置いてくれれば良いのに...」と思ってしまうが、そういう慣習なのだから仕方がないと割り切ってしまうしかないのだ。

料理のシェアはタブー中のタブー

日本人が欧州でしてしまいがちなマナー違反に関してもう一つ触れたいのが、食事のシェアについてだ。

日本、特に居酒屋などでは、いくつもの料理を頼んでシェアするのはごく一般的なことである。その方がさまざまな種類の料理を少量ずつ食べられるというメリットがあるし、「同じ釜の飯を食う」といった表現があるように「その場のみんなで同じ食べ物を分け合う」という行為に日本はかなり寛容だ。居酒屋でない一般的なレストランでは一人一皿の料理を注文するのが普通ではあるが、同行者の料理を少しもらって食べるという行為もわりと許容されている。極論、注文した料理をどう食べようが客の自由であるというのが、日本的な考えであると言えよう。

いっぽう、フランスやイタリアなど欧州の一部の国においては、「卓上にいくつもの料理を大皿で並べてみんなで分け合って食べる」という食習慣はとても薄く、前菜もメインも一人一皿ずつ注文するのが普通だ。こうした国々では「レストランで同行者の皿に手を出してちょっと味見する」という行為は完全なるマナー違反に当たる。

旅行者にとっては、欧州の飲食店におけるこの非シェア文化は大きなハードルとなる。「せっかくの旅行なら現地の名物料理をいろいろと食べてみたい」と考える日本人は多いが、一人が食べられる量には限界がある。なので複数人でそれぞれ異なる料理を人数分注文し、その場の全員で少しずつ分け合えたら理想的である。「料理を一皿だけ注文して二人で分ける」といった店側に不利益がある場合は別の話であるが、ちゃんと人数分頼んだ料理を客側がどのように食そうが、店側にとって何も失うものはないのだから、許容してくれても良さそうなものだ。

しかし、フランスやイタリアの飲食店においては、いくら仲の良い友人同士や家族同士であろうと、「自分以外の人の皿に手を出す」ことへの忌避感は日本人が想像する以上に大きい。高級レストランではまず絶対にしてはいけないし、手頃な価格で肩肘張らぬ雰囲気のビストロでさえ嫌な顔をされるだろう。

日本で例えるなら、注文した料理を大量に残す客や、食べ物で遊ぶ子供に注意しない親がマナー違反とされるのと同じようなレベルで、欧州での食事のシェアに関してはかなり厳しい目が向けられがちなので注意したい。

さらには、親が小さな子供に小皿などを使って自分の料理を分けて食べさせるという行為も、欧州では完全なるマナー違反だ。そもそも、一人分の食事を自分で食べ切ることができないような年齢の子供と一緒に飲食店を利用すること自体が良しとされない風潮も根強い。こうした点を見ると、日本の飲食店は子供連れにかなり寛大であると言えよう。

