¡Ú£Æ£±¡Û¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¡Öµð³Û¤Îºâ»º¤òÉã¿Æ¤«¤éÁêÂ³¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤½¤Î³Û¤Ê¤ó¤È£µ£¶£·£±²¯±ß
¡¡£Æ£±¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÇÉã¤Î¼Â¶È²È¥í¡¼¥ì¥ó¥¹»á¤«¤éÇüÂç¤Êºâ»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥ì¥ó¥¹»á¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢À¤³¦Í¿ô¤ÎÂçÉÙ¹ë¤Ë¡£Çã¼ý¤·¤¿¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¥Á¡¼¥à¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¥é¥ó¥¹¤Î¥¤¥¹¤òÍÑ°Õ¤µ¤»¡¢¸½¾õ¤Ï¼«Æ°¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥È¥í¡¼¥ë¿Æ»Ò¤Ï¾ï¤Ë£Æ£±³¦¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤¬¡¢±Ñ»æ¡Ö¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ï¡Ö£Æ£±¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë¤È¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤Î½ã»ñ»º¤ò¹ç¤ï¤»¤¿³Û¤Î£µÇÜ¤Ë¤â¾å¤ëµð³Û¤Îºâ»º¤òÉã¿Æ¤«¤éÁêÂ³¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö£²£·ºÐ¤ÎÈà¤ÏÉã¿Æ¤Î»à¸å¡¢ÇüÂç¤Êºâ»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÉã¿Æ¤Ï¥«¥Ê¥À¿Í¤Îµ¯¶È²È¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¹âµéÉÊ¶È³¦¤Ø¤Î¸ÌÀ¤ÊÅê»ñ¤Çºâ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£Èà¤¬½é´ü¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿»ö¶È¤Î°ì¤Ä¤Ë¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥«¥ë¥À¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÆ±¼Ò¤ÎÉ®Æ¬³ô¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¼Â¶È²È¤Ï¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Ò¥ë¥Õ¥£¥¬¡¼¤È¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¡¼¥¹¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ç¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¡¼¥¹¤Î³ô¼°¤Ï£±£³Ç¯Á°¤ËÇäµÑ¡£¥Ú¥Ú¡¦¥¸¡¼¥ó¥º¤È¥é¥ë¥Õ¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¤Î¸¢Íø¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥§¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÇäµÑ¤Ë¤è¤ê¡¢Âç¤¤ÊÍø±×¤ò¾å¤²¤¿¡×¤È¥í¡¼¥ì¥ó¥¹»á¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿»ö¶È¤Î¾ÜºÙ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¸ÌÀ¤ÊÅê»ñ¤È»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê½ã»ñ»º£²£¶²¯£µ£°£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£µ£¶£·£±²¯±ß¡Ë¤òÃßºâ¤·¤¿¡£¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Î½ã»ñ»º¤Ï£³²¯£³£µ£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£·£±£¶²¯±ß¡Ë¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ï£±²¯£´£¹£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£³£±£¹²¯±ß¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Î»ñ»º¤Ï¸½ºß¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ÎÁí»ñ»º¤Î£µÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥ì¥ó¥¹»á¤Ï·òºß¤Ç¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Ï£Æ£±¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¼¤á¤Æ¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥ì¥ÖÀ¸³è¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¡£