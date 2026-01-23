中日でもプレーしたブルージェイズのジャリエル・ロドリゲス投手（28）が3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にキューバ代表として出場することが決まった。22日（日本時間23日）、全米野球記者協会に所属するフランシス・ロメロ記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。

ロメロ記者はロドリゲスについて「3月1日にアリゾナでチームに合流する予定」と記し「リリーフのみの登板で、1試合あたり2イニングを超えない予定」と登板制限があることも報じた。

キューバ出身のロドリゲスは20年から中日でプレー。22年には56試合に登板して45ホールドポイントをマークし、最優秀中継ぎ投手に輝いた。23年3月の第5回WBCにはキューバ代表として出場。しかし大会後の来日予定便に搭乗せず、中日球団と連絡を取らず、そのまま亡命。結局、1年間プレーしないままシーズン後に契約を解除された。

24年からブルージェイズと5年3200万ドル（約53億5500万円）で契約を結び、昨季は主に救援で66試合に登板。3勝2敗、防御率3・08だった。シーズン終盤に調子を落とし、ドジャースとのワールドシリーズはロースターから外れ登板がなかった。シーズン後に傘下マイナーに降格した。

キューバ代表は予選ラウンドA組でプエルトリコ、カナダ、パナマ、コロンビアと対戦する。