東京都内で15日午前9時までに熱中症の疑いで20代の女性1人が救急搬送された。搬送されたのは28歳の女性で、症状は軽症だという。前日の14日は熱中症の疑いで1歳から96歳の男女、109人が搬送された。男女別では男性61人、女性48人で、このうち重症者は男性4人、女性1人の合わせて5人だった。年齢別では80代が32人で最も多く、次いで70代が22人、60代が13人となっており、高齢者の搬送が目立った。東京都心ではことし一番の暑さとな