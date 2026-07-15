アメリカのトランプ大統領は、イランが交渉に応じなければ来週にもアメリカ軍が発電所や橋などのインフラを攻撃する可能性があると警告しました。トランプ大統領「我々は今夜、激しい攻撃を行う。あすの夜も、その次の夜も激しい攻撃を行う。来週には彼らにとって本当に悪い状況になるだろう」トランプ大統領は14日、FOXニュースのインタビューに応じ「私が十分だと言うまでアメリカ軍の攻撃は続く」と述べ、あす以降も攻撃を継続