Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¡¢ÆüËÜ¶¶¤ÎÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥³¥ì¥É¼¼Ä®¡×¤ÎÃÏ²¼³¹¤Ë¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¾®¤Ö¤ê¤ÊÅ¹ÊÞ¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¥³¥ì¥É¼¼Ä®3Å¹¤¬¤¢¤ë¡£Ê¿Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Å¹Æâ¤ÏµÒ¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
½Ü¤ÎÌîºÚ¤¬ÊÂ¤Ö»ºÄ¾»Ô¾ì¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢ÍÕÉÕ¤¤ÎÂç¤¤ÊÂçº¬¤¬180±ß¤È¤¤¤¦°Â¤µ¡£°ìÅùÃÏ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÌîºÚ¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¤ªÃÍÂÇ¤Á¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶ìÌ£¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÌîºÚ¤Î¥é¥Ç¥£¥Ã¥¥ª¤ä¡¢À¸Õª¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤ÎµÆ°ò¡¢¤³¤Ö¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤¬ÆÃÄ§¤Î±ÀÀç¤³¤Ö¹âºÚ¤Ê¤É¡¢ÄÁ¤·¤¤ÌîºÚ¤¬ËÉÙ¡£
¥»¥ê¤Ïº¬¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Þ¤ÞÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£¤Î»þ´ü¤ÏÆé¤¬¤¤¤¤¡£¤»¤êÆé¤Çº¬¤´¤È»È¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤á¤¬¤±¤ÆËèÆüÍè¤é¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×°æÅÄÃÒ»Ò¡Ë
Å¹Æâ¤Ë¤ÏÂ¾¤Ç¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ñ¥ó¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¤¬º£¡¢µÞ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔ¿´¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤«¤é¹Ù³°¤ÎµðÂç¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï´ØÅì¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñÌó190Å¹ÊÞ¤Ë¡£Î®ÄÌÁí³Û¤Ï268²¯±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¡£¤À¤¬¤½¤ÎÀµÂÎ¤ÏÃ±¤Ê¤ë»ºÄ¾»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤ªÃë»þ¡¢¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¥³¥ì¥É¼¼Ä®3Å¹¤ÎÅ¹Æâ¤ËÂç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¸ÄÀÅª¤ÊÊÛÅö¤Î¿ô¡¹¡£ÇÀ²È¤ä¶áÎÙ¤Î¸Ä¿ÍÅ¹¤Ê¤É¤¬½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Íñ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿ÊÛÅö¤ò½ÐÉÊ¤¹¤ë¤Î¤Ï°ñ¾ë¡¦¤«¤¹¤ß¤¬¤¦¤é»Ô¤ÇÍÜ·Ü¾ì¤ò±Ä¤à¡Öeggg¡Ê¥¨¥°¡¼¡Ë¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦Ê¿»ô¤¤¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÍñ¤Ï¡¢¤×¤ë¤×¤ë¤ÈÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ëÇò¿È¤È¼ê¤Ç¤Ä¤«¤á¤ë¤Û¤É¤ÎÇ»¸ü¤Ê²«¿È¤¬¼«Ëý¤À¡£
¡Ö±Â¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤¬ËÉÙ¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍñ¤Ç¤¹¡×¡Ê¡Öeggg¡×¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦¿¢ÅÄÃÎµ×¤µ¤ó¡Ë
¸½ºß¡¢15Å¹ÊÞ¤Î¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¤Ë1Æü300¿©°Ê¾å¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¡ÊÇä¤ê¾å¤²¤¬¡Ë·î100Ëü±ß¤¤¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¡Ø¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡Ù¤À¤±¤Ç·î550Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÔÆâ¤Î°ìÅùÃÏ¤Î¾ì½ê¤ò¼Ú¤ê¤ÆÊÛÅö¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¥³¥ì¥É¤Ë¼«Ê¬¤Î¾¦ÉÊ¤Ï½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¯¤éÊ§¤¨¤Ð½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤È¡×¡Ê¿¢ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
ÅÔ¿´¤Î°ìÅùÃÏ¤Î¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¤Ç¾¦ÉÊ¤òÇä¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ï´ÊÃ±¤À¡£À¸»º¼Ô¤ÏÅÐÏ¿¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¾¦ÉÊ¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Çä¤ì¤¿¶â³Û¤Î25¡ó¡ÊÉÊÌÜ¤äÇÛÁ÷ÊýË¡¤Ç°Û¤Ê¤ë¡Ë¤ò¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¤Ë¼ý¤á¤ë¡£ÅÐÏ¿ÎÁ¤äÇ¯²ñÈñ¤ÏÌµÎÁ¤À¡£
½ÐÉÊ¥Î¥ë¥Þ¤â¤Ê¤¯¡¢»²²Ã¤¹¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¤¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¡£½é´üÈñÍÑ¤ÏÀ¸»º¼Ô¤ò¼¨¤¹Ë¹»ÒÂå¤Î660±ß¡Ê¿¶¹þÈ¯À¸»þ¤Ë¥·¥¹¥Æ¥àÎÁ1100±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Çä¤ê¾ì¤Î¥ë¡¼¥ë¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¥·¥ó¥×¥ë¡£¡ÖÁá¤¤¼Ô½ç¡×¤Ç¡¢¤¤¤¤¾ì½ê¤ÇÇä¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢Áá¤¯Íè¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤À¡£
½ÐÉÊ¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¼ê·Ú¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ë°Õ³°¤Ê½ÐÉÊ¼Ô¤â¤¤¤ë¡£ÀéÍÕ¡¦ÌîÅÄ»Ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ÖÅÄÅè²°¾¦Å¹¡×¤¬Çð»Ô¤Ê¤É¤Î¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×3Å¹ÊÞ¤ÇÇä¤ë¤Î¤Ï¼«Ëý¤ÎÍÈ¤²Êª¤À¡£
¡ÖÅöÅ¹¤Ç¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï¼êºî¤ê¤Î¥½¡¼¥¹¤«¤Ä¤Ç¤¹¡×¡ÊÅ¹Ä¹¡¦»³ËÜÍªµ±¤µ¤ó¡Ë
ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÉÊ¼Á¤Î¤¤¤¤¤Ò¤Æù¤Çºî¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¡¼¥¹¤Î¥á¥ó¥Á¤«¤Ä¡£¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¥½¡¼¥¹¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤¿¿©´¶¤¬¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡Ö60¡Á100¸Ä¤¬Á´ÉôÇä¤ì¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£
¤ä¤Ï¤êÂç¼ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿·¤·¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÎËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¤Ë¡Ë½ÐÉÊ¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»³ËÜ¤µ¤ó¡Ë
¶Ã¤¯¤Û¤É´ÊÃ±¤Ë°ìÎ®¤Î¾ì½ê¤ÇÈÎÇä¤Ç¤¤ëÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸»º¼Ô¿ô¤Ï3Ëü3000¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤Î¾¦Å¹³¹¤Ë¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×äñÃ«Å¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£³«Å¹Ä¾Á°¤ËÅ¹ÊÞ¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¿¥«¥è¥·¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¼ÒÄ¹¡¦¹õÅÄÃÒÌé¡Ê45¡Ë¡£¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤ÌîºÚ¤ÏÎ¨Àè¤·¤Æ¼«Âð¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÀéÍÕ¡¦Çð»Ô¤Î¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÇð¤ÎÍÕÅ¹¤ò¤Î¤¾¤¯¤È¡¢Ç¼ÉÊ¤ËÍè¤¿À¸»º¼Ô¤¬¡¢Â¾¤Î½ÐÉÊ¼Ô¤ÎÌîºÚ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÌ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤Ï¡¢»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÂ¬¤ê¤ò»È¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ë¾¦ÉÊ¤Î½Å¤µ¤È²Á³Ê¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½ÐÉÊ¼Ô¤Ï¡Ö¤½¤ÎÆü½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¤½¤ÎÆü¤Ë´°Çä¤·¤¿¤¤¡£Å¬Àµ²Á³Ê¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤È¸À¤¦¡£
ÎÌ¤â²Á³Ê¤âÀ¸»º¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¤Ç¤Ï»Ô¾ìÄ´ºº¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£ÍèÅ¹¤·¤¿µÒ¤È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë²ñÏÃ¤ò¤·¡¢¥Ë¡¼¥º¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
À¸»º¼Ô¤Î¿ÀÊÕ¹§Â§¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¤ÎµÒ¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÈ¼«¤Î¾¦ÉÊ¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹ÚÁÇ¤ò»È¤Ã¤Æ°é¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦ÇòºÚ¤À¡£¡Ö¹ÚÁÇ¤Î±ÕÂÎ¤«¤é¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¡£Å¹ÊÞ¸þ¤±¤Ë¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨½Ð¤·¤Æºî¤Ã¤¿ºÏÇÝÊýË¡¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¿ÀÊÕ¤µ¤ó¤¬ÇòºÚ¤òºî¤ëÈª¤Ç¤Ï¹ÚÁÇ¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ¾ï3²ó»¶ÉÛ¤¹¤ëÇÀÌô¤¬1²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãî¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¸¦µæÇ®¿´¤Ê¿ÀÊÕ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ÎÙ¤ÎÈª¤Ë¤Ï12·î¤ËÂçÌÙ¤±¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÌîºÚ¤¬¤¢¤ë¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÁÀ¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶ìÌ£¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤ï¤µ¤ÓºÚ¤À¡£
¡Ö¥Á¥ê¥Á¥ê¤ÈºÙ¤«¤¤ÍÕ¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ã¤Ý¤¤¡£¡Ø¤é¤é¤Ý¡¼¤È¡Ù¤Ç¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¿ÀÊÕ¤µ¤ó¡Ë
¿ÀÊÕ¤µ¤ó¤ÏÇä¤ê¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð¤¹¾¦ÉÊ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤é¤é¤Ý¡¼¤È¡Ù¶áÊÕ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¼ã¤¤¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ø¥¤¥ª¥ó¡Ù¶áÊÕ¤ÏÇ¯ÇÛ¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÊ¬ÀÏ¡£¡Ø¤³¤³¤Ê¤é¤³¤ì¤¬Çä¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤ÈÍ½ÁÛ¤òÎ©¤Æ¤ÆºÏÇÝ¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¿ÀÊÕ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¤ÎËÜÉô¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¾ðÊó¤â»²¹Í¤Ë¡£ÅØÎÏ¤È¶¦¤ËÇä¤ê¾å¤²¤âÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ½é¤Îº¢¤«¤é¤Ï²¿½½ÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿¡£¥É¥ëÈ¢¤Ç¤¹¡×¡Ê¿ÀÊÕ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¤ÏÂç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£²£ÉÍ»Ô¤Î¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¹ÁËÌTOKYU S.C.Å¹¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥í¥Ô¥¢¡×¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡£ÄêÈÖÉÊ¤¹¤Ù¤Æ¤òÉÊ¤¾¤í¤¨¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¡£Î¾¼Ô¤ÏÊä´°¤·¹ç¤¦¶¦Â¸´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¹õÅÄ¤Ï¡¢Á´¤Æ¤ÎÌîºÚ¤òÉÊ¤¾¤í¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡Ù¤ÏÇä¤ê¾ì¤Ë·è¤Þ¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£º£Æü¡¢Âçº¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÌÀÆü¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤¢¤ë¡£¾ì½ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡Ø¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹õÅÄ¡Ë
¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Å¹¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÌîºÚ¤ò½ÐÉÊ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤â¤¢¤ë¡£
ÀéÍÕ¡¦È¬³¹»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×È¬³¹ÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¡£Á°ÆüÌë¤«¤éÄ«Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©¤òÃæ¿´¤ËÅÐÏ¿À¸»º¼Ô¤¬¼¡¡¹¤ÈÌîºÚ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
ÅÐÏ¿À¸»º¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ç50¡Á60Å¹ÊÞ¤Ë½ÐÉÊ¤Ç¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÇÅ¹¤ËÄÌ¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤«¤é½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¤³¤³¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿ÌîºÚ¤Ï¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×Â¦¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÎÌ¤ò½¸·×¡£Å¹ÊÞ¤´¤È¤ËÊ¬ÇÛ¤·¡¢´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤ÎÅ¹¤ØÇÛÃ£¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡ÖÈÎÇä¼ÂÀÓ¤äÁ°Æü¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡Ø¤³¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬Çä¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¡¦Âç·î¹ÀÆó¡Ë
¤½¤ì¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤¬ÀéÍÕ»Ô¤Î¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¿¥«¥è¥·¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ËÜ¼Ò¡£¤³¤³¤ÇÁ´¹ñÌó190Å¹ÊÞ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤ò¥¦¥©¥Ã¥Á¡£²áµî¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¼«Æ°Åª¤Ë·×»»¤·¤¿ºÇ¤âÇä¤ì»Ä¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤ÎÊ¬ÇÛ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ÎÎ©ÃÏ¤Ê¤é¤â¤Ã¤ÈÇä¤ì¤ë¤Î¤Ë¡Ù¤ÈÆ°¤¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢À¸»º¼Ô¤Î½ÐÉÊ¤¬ÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê´ÉÍýËÜÉôËÜÉôÄ¹¡¦ÈÓµ×ÊÝÌÀ¡Ë
Ä«¡¢¥³¥ì¥É¼¼Ä®3Å¹¤Ë¤Ï¼¡¡¹¤ËÂðÇÛÊØ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£±óÊý¤«¤é¤Î½ÐÉÊ¼Ô¤Î¾¦ÉÊ¤À¡£
Ç»¸ü¤Ê´Å¤µ¤Î°ÂÇ¼°ò¤Ï±óÏ©¡¢¼¯»ùÅç¤«¤éÆî¤ØÈô¹Ôµ¡¤Ç40Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¼ï»ÒÅç¤«¤éÂðÇÛÊØ¤ÇÆÏ¤¤¤¿¤â¤Î¡£°ÂÇ¼°ò¤Ï¼ï»ÒÅç¤Î°ÂÇ¼ÃÏ¶è¤¬È¯¾Í¤ÎÉÊ¼ï¤À¡£
Âå¡¹ÇÀ²È¤ò±Ä¤àÃæ±à¥Õ¥¡¡¼¥à¼ÒÄ¹¡¦Ãæ±àÂçÊå¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¸½ºßÌó60Å¹ÊÞ¤Î¡Ø¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡Ù¤Ë½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
2025Ç¯½©¤«¤é½Ð²Ù¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í»×¤ï¤ÌÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ù¤ä¡Ø¿©¤Ù¥Á¥ç¥¯¡Ù¤Ê¤É¼«¼Ò¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Ö¤ó¡Ø¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡Ù¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ø³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ù¤âÁ°Ç¯Èæ¤Ç²¿½½ÇÜ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡Ù¤È½Ð²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÃæ±à¤µ¤ó¡Ë
°ìÊý¡¢ÏÂ²Î»³¡¦µª¤ÎÀî»Ô¤òÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¿¥«¥è¥·¥Û¡¼¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¾¦ÉÊËÜÉô¡¦¸ÅÃ«°ìÊâ¡£ÇÀ²È¤Ø¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ß±Ä¶È¤Ç½ÐÉÊ¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤ªÀ¼¤¬¤±¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¿©¤Ù¤¿¸å¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤ªÀ¼¤¬¤±¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¸ÅÃ«¡Ë
¤½¤ó¤Ê³èÆ°¤ÎÃæ¤ÇÊ¹¤¯¤Î¤ÏÀ¸»º¼Ô¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇº¤ß¡£¤ß¤«¤óÇÀ²È¤Ç¤Ï¡Öµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Æ¤ß¤«¤ó¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢ÇÀ¶¨¤ÎÈÎÇäµ¬³Ê¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Çº¤ß¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¤ò¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¤Å¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÀ¸»º¼Ô¤Ë¶µ¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£³§¤µ¤ó¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØÇä¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¸ÅÃ«¡Ë
ÀéÍÕ¡¦È¬³¹»Ô¤Ë¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿1¹æÅ¹¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥¿¥«¥è¥·ÁÏ¶È¼Ô¤Î郄ÉÊÀ¯ÌÀ¤À¡£
²¿¸®¤«¤Î¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿郄ÉÊ¤¬2000Ç¯¡¢¤½¤Î°ì³Ñ¤Ë³«¤¤¤¿»ºÄ¾»Ô¾ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¡£¹õÅÄ¤Ï2003Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¤Î»ö¶È¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö·úÊªÆâ¤Î300ÄÚ¤¯¤é¤¤¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Å¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤«¤éÅ¹Ä¹¶ÈÌ³¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹õÅÄ¡Ë
Å¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Ä¾¸å¤ÏÇÀ²È¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ½ÐÉÊ¤·¡¢ÂçÀª¤ÎµÒ¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ1¡Á2½µ´Ö¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÇÀ²È¤¬¾¦ÉÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹õÅÄ¡Ë
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÇÀ²È¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤¬¡¢¡Ö¡ØÌÀÆü¤Ï¾¦ÉÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ø»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤ÆÇä¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡¢»ÅÆþ¤ì¤È¤Ï°ã¤¦Æñ¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê¹õÅÄ¡Ë¤È¸À¤¦¡£
¤½¤³¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡¢ÇÀ²È¤ò°ì¸®°ì¸®¡¢º¤¤ê¤´¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ²ó¤ë±Ä¶È³èÆ°¤À¤Ã¤¿¡£
¹õÅÄ¤Ï¡ÖÇÀ²È¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢Å°ÄìÅª¤ËÇÀ²ÈÌÜÀþ¤Î»ºÄ¾»Ô¾ì¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È·è°Õ¤¹¤ë¡£ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë½ÐÉÊ¤¬¤Ç¤¡¢Çä¤ì»Ä¤Ã¤Æ¤â²ó¼ý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÅØÎÏ¤¬¼Â¤ê¡¢2009Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ë½é½ÐÅ¹¡£¸½ºß¤Î²÷¿Ê·â¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÀéÍÕ¡¦°°»Ô¤ÇÂå¡¹ÌîºÚ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖËü¾¢ÇÀ±à¡×¤Î×¢²¬ÈþÊæ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ö»ÍÀî¤¤å¤¦¤ê¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¤Ë½ÐÉÊ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖJA¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¬Ä¹¤¯¡¢JA¤Ë100¡ó½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê×¢²¬¤µ¤ó¡Ë
ÇÀ¶¨¤Ë¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÌîºÚ¤Î¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ò¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¤Ø¤Î½ÐÉÊ¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡Ö°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤ÏÃ±²Á¤Ç¤¹¡£Çä¤ê¾å¤²¤Ï1.5ÇÜ¡¢Íø±×¤Ç1.2ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÉ×¡¦Í¦¿Í¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡ØËü¾¢¤Î¥Õ¥¡¥ó¡Ù¤È¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤¬¤¦¤Á¤ÎÌîºÚ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡Ù¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê×¢²¬¤µ¤ó¡Ë
½Ð²Ùºî¶È¤ò¼êÅÁ¤¦¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¡¢×¢²¬¤µ¤ó¤ÎÁÄÉã¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¡¢ÃÏ°è¤ÇÎ¨Àè¤·¤ÆÇÀ¶¨¤ËÌîºÚ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÇöÅÄÈ»¿Í¤µ¤ó¡£
ÇöÅÄ¤µ¤ó¤ÏÂ¹Ì¼É×ÉØ¤Î·èÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÇÀ¶È¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î°ì¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£·Ñ¤¤¤Ç¤â¤é¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÇÀ¶È¤¬À®¤êÎ©¤¿¤º·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÊÑ²½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤Î¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¥ª¥ê¥Ê¥¹¶Ó»åÄ®Å¹¡£¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢ÌîºÚ¤ÎÁ¯ÅÙ¤ò¼é¤ë¥ë¡¼¥ë¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²ñ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ÇÄÄÎó´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÕÊªÌîºÚ¤Ï1Æü¡¢¥È¥Þ¥È¤Ï3Æü¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤ÎÇä¤ì»Ä¤Ã¤¿ÌîºÚ¤ò¡¢¤¢¤ëÃÄÂÎ¤ËÌµ½þÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬Ìµ½þ¤äÄã²Á³Ê¤Ç¿©»ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤³¤É¤â¿©Æ²¡×¤À¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¤Û¤ó¤ß¤ç¤¦¤¸ ¤³¤É¤â¿©Æ²¡×¤Ç¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¿·Á¯¤Ê¥ì¥¿¥¹¤ä¥È¥Þ¥È¤À¡£
¤³¤Î¡Ö¤³¤É¤â¿©Æ²¡×¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ï¥«¥ì¡¼¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¤ÎÌîºÚ¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¤¤¤¿©ºà¤Ç¤¤¤¤¤â¤Î¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂåÉ½¡¦°æÉôµ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ë
Á´¹ñ¤Ç1Ëü¥«½ê¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤³¤É¤â¿©Æ²¡×¤Î³èÆ°¡Ê2025Ç¯12·î¡ÖÂ®ÊóÃÍ¡×Á´¹ñ¤³¤É¤â¿©Æ²»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¤à¤¹¤Ó¤¨Ä´ºº¡Ë¤ò¡¢Å¹ÊÞ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀéÍÕ¡¦È¬ÀéÂå»Ô¤Î¡Ö¶¦À¸cafe¤Õ¤é¤Ã¤È¥Û¡¼¥à¥°¥ê¡¼¥ó¥Ò¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Ëè½µ120¿©¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¤Î2Å¹ÊÞ¤«¤éÌîºÚ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ä¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÌîºÚ¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤êÈñÍÑÌÌ¤Ç¤È¤Æ¤â½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÀ²È¤Î¿Í¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÌîºÚ¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢³§¤µ¤ó¤Ë´î¤Ð¤ì¤ÆÂÎ¤ËÆþ¤Ã¤Æ±ÉÍÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Ò¥ëÈ¬ÀéÂåÂæ¡×´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¦¾®ÀîÍÎ»Ò¤µ¤ó¡Ë
いいネーミングだと思う。地域の食のプラットフォーマーとして、各地の生産者自慢の商品が並ぶ店舗作りをしている。生産者のための店を作り、レジの業務や掃除などを代行し、登録さえすれば、販売実績の25%を払うだけだ。スマホやPCでリアルタイムの販売状況を確認できる。実はカタログ販売と同じで、在庫がなくてもできるが、2009年にショッピングモールに出店したら、売上が伸びた。規模は小さいが、システムはアマゾンに似ている。売るための「場」を提供する。
黒田智也(くろだ・としや)1980年、千葉県生まれ。2003年、慶應義塾大学経営学部卒業後、タカヨシ入社。2019年、営業統括部長就任。2022年、営業本部長。社長就任。
いいネーミングだと思う。地域の食のプラットフォーマーとして、各地の生産者自慢の商品が並ぶ店舗作りをしている。生産者のための店を作り、レジの業務や掃除などを代行し、登録さえすれば、販売実績の25%を払うだけだ。スマホやPCでリアルタイムの販売状況を確認できる。実はカタログ販売と同じで、在庫がなくてもできるが、2009年にショッピングモールに出店したら、売上が伸びた。規模は小さいが、システムはアマゾンに似ている。売るための「場」を提供する。
黒田智也(くろだ・としや)1980年、千葉県生まれ。2003年、慶應義塾大学経営学部卒業後、タカヨシ入社。2019年、営業統括部長就任。2022年、営業本部長。社長就任。
