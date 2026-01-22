「こじらせない人になろう」脳科学者が警鐘、承認欲求が満たされず“地雷”を抱える人の末路
脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「人生、こじらせない方がいいよね。」と題した動画を公開。承認欲求が満たされないことなどから物事を複雑に捉えてしまう「こじらせ」について、その原因と対処法を脳科学者の視点から解説した。
動画で茂木氏は、人生において「やりたいことができない」「認めてもらえない」といった状況が続くことで、思考が複雑になり「ややこしい人になってしまう」状態を「こじらせ」と定義。この問題は誰にでも起こりうるとし、一見すると成功しているような人物でも「別のところで何かをこじらせてしまっている可能性はある」と指摘する。例えば、ある分野で成功していても「本当はもっと別の形で活躍したかった」「売れているだけでなく、純文学として評価されたい」といった、望む形での承認が得られていないケースを具体例として挙げた。
こうした満たされない思いが積み重なることで、本人は寂しさを感じ、さらに物事を複雑に捉える悪循環に陥ると分析。茂木氏は「こじらせている人は意外と多く、世の中の人の30%くらいはこじらせているのではないか」との見解を示した。その上で、こじらせないための対策として2つのポイントを提示。1つは「努力をして、自分にとって大事なポイントを乗り越え、認めてもらう」こと。もう1つは、人生は全てが思い通りにいくわけではないという現実を受け入れ、「うまく我慢することを学ぶ」ことの重要性を説いた。
最後に茂木氏は、こじらせは「地雷」のように、ある瞬間に表に出てくる危険性を指摘。「こじらせない」「ルサンチマンがない人になった方が、自分も幸せだし、周りの人にもいい影響を与える」と述べ、物事を素直に受け止め、前向きに生きることの重要性を視聴者に投げかけた。
