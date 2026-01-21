コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」が、ドムドムフードサービス（神奈川県厚木市）が展開するハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」とコラボレーションした「台湾ミンチのコメドムバーガー」を1月29日から期間限定で発売します。

【画像】う…わ…たぶんドデカい！ コチラが「コメダ×ドムドム」→「コメドム」バーガーのビジュアルです！ おいしそう！！

「台湾ミンチのコメドムバーガー」は、しょうゆ、ニンニク、唐辛子で仕上げられた肉そぼろの「台湾ミンチ」を、ふんわりとした半熟のエッグオムレツ、シャキシャキのキャベツ、オニオンスライスと合わせ、バンズで挟んだ一品。

コメダ珈琲店とドムドムハンバーガーのコラボレーションは、同月1日に発売された「2026年コメダの福袋」に続く第2弾となります。

コメダの商品開発担当者は、「ドムドムハンバーガーより2023年に販売された『台湾ミンチのニラたまバーガー』をヒントに、名古屋発祥の台湾ラーメン文化を取り入れたバーガーを開発しました」とコメント。

続けて、「名古屋発祥のコメダ珈琲店だからこそ、地元の食文化を感じられる“台湾ミンチ”を取り入れたいと思いました。ピリッと辛うまなミンチと、ふんわり卵のまろやかさをどう調和させるかが最大のポイントでした。試作を重ね、コメダ珈琲店らしいボリューム感とドムドムハンバーガーらしい遊び心を融合させることで、両ブランドの個性が光る一品に仕上がりました」とアピールしています。

価格は840〜910円（税込み）で、店舗により異なります。一部店舗を除く、全国のコメダ珈琲店で販売されます。ドムドムハンバーガーでの販売はありません。販売期間は3月上旬までの予定で、なくなり次第終了となります。

