¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡©ÆüËÜ¥Ï¥àÁª¼ê¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤â¤Þ¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦·´»ÊÍµÌéÊá¼ê¤¬£±£¸Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯£Ó£Ð£Ï£Ò£Ô£Ó¡¡¥×¥íÌîµå¥¹¥¿¡¼½¸·ë¡ª¥È¡¼¥¯ÆüËÜ°ì·èÄê£Ó£Ð¡×¤Ë½Ð±é¡£¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤ò¶î»È¤¹¤ë¿·¾±´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡Ö¿·´´Àþ¤¬Âç±«¤ÇÃÙ±ä¤·¤¿¤È¤¡¢¸å¤í¤ÎÀÊ¤Ç¿¹ËÜµ©Å¯¥³¡¼¥Á¤«¤é¡Ø¥¤¥ó¥¹¥¿¸«¤í¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¡£¡Ê¿·¾±´ÆÆÄ¤«¤é¡Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£¡ÖËÍ¤â¤¢¤Þ¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø£´ÈÖ¥µ¡¼¥É·´»Ê¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Í¡¢¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤â¤Þ¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£º£²ó¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´éÉÕ¶á¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏÈþÍÆÀ°·Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·´»Ê¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£