¥ß¥·¥å¥é¥óÆó¤ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢±ÒÀ¸¸¡ºº¤Ç²¼¤«¤é2ÈÖÌÜ¤ÎÉ¾²Á¡¡»É¿È¤òÌäÂê»ë¡©¡¡±Ñ¹ñ
¡ÊCNN¡Ë¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÎÆó¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿±Ñ¹ñ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¡¢±ÒÀ¸¸¡ºº¤Ç²¼¤«¤é2ÈÖÌÜ¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ÆÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥Ë¥·¡¼¡ÊYnyshir¡Ë¡×¤Ï±Ñ¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤ÇÍ£°ì¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÎÆó¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2022Ç¯¤È23Ç¯¤Î2Ç¯Ï¢Â³¤Ç±Ñ¹ñºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£5»þ´Ö¤Ç30¼ïÎà¤ÎÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥³¡¼¥¹¤ÎÎÁ¶â¤Ï468¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó10Ëü±ß¡Ë¤«¤é¡£
¤·¤«¤·¿©¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤òÃ´¤¦¿©ÉÊ´ð½àÄ£¡ÊFSA¡Ë¤¬ºòÇ¯11·î5Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Î©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤Ç¡¢±ÒÀ¸´ÉÍý¤Ï6ÃÊ³¬É¾²Á¤Ç²¼¤«¤é2ÈÖÌÜ¤ËÄã¤¤¡Ö1¡×¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¸¡ºº´±¤ÏÆ±Å¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´´ÉÍýÌÌ¤Ç¡ÖÂçÉý¤Ê²þÁ±¡×¤¬É¬Í×¤À¤È»ØÅ¦¡£·úÊª¤ÈÀßÈ÷¤Ë´Ø¤·¤ÆÀ¶·é¤µ¤ä¾õÂÖ¤Î²þÁ±¤òµá¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿©ÉÊ¤Î°·¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë±ÒÀ¸´ÉÍý¤Ï¡Ö¤ª¤ª¤à¤ÍÎÉ¹¥¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
FSA¤Î¸¡ºº¤Ç¤Ï±ÒÀ¸¾õÂÖ¤ò0¡Ê¶ÛµÞ¤Ë²þÁ±¤¬É¬Í×¡Ë¤«¤é5¡ÊÈó¾ï¤ËÎÉ¹¥¡Ë¤Î6ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
º£²ó¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ø¥Ã¥É¥·¥§¥Õ·ó¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¬¥ì¥¹¡¦¥¦¥©¡¼¥É»á¤Ï¡¢¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈBBC¤Î¼èºà¤ËÃÇ¸À¤·¤¿¡£¸¡ºº¤ÇÌäÂê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤ÏÀ¸¤Î¿©ºà¤Î»ÈÍÑ¤À¤Ã¤¿¤ÈÆ±»á¤Ï½Ò¤Ù¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤éºÇ¹â¤Î¿©ºà¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÏÀ¸¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤«¤é¤Ï»É¿ÈÉÊ¼Á¤Îµû¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸¡ºº´±¤Ï¡Ø¤É¤ó¤Ê¿å¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»É¿ÈÉÊ¼Á¤À¤È¤É¤¦¤·¤ÆÊ¬¤«¤ë¡©¡Ù¤Èµ¿Ìä»ë¤¹¤ë¡£»É¿È¤È¤¤¤Ã¤¿¤é»É¿È¤À¡£À¤³¦Ãæ¤¬À¸¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬Èà¤é¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÌäÂê¤Ë¤µ¤ì¤ë¡×¤È¥¦¥©¡¼¥É»á¤ÏÊ°³´¤¹¤ë¡£
¿©ÉÊ¤Î½ÏÀ®¤âÌäÂê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ïµû¤ò½ÏÀ®¤µ¤»¤ë±öÂ¢¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·Èà¤é¤Ï½ÏÀ®¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤½¤Î¤â¤Î¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥¦¥©¡¼¥É»á¤ÏÁÊ¤¨¤¿¡£