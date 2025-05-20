訪問介護の現場で「賞味期限が2年も過ぎたマヨネーズ」を利用者と相談の上で廃棄したら「そんな勝手なことをするのは、あなただけ」と上司に叱責されたという経験談が寄せられた。訪問介護の事業所で働いていたという40代女性は、その上司と同行研修に行った時から違和感を覚えていたようだ。「食事に関する要望を受けた際、上司は利用者さんに『私たちは介護士で家政婦ではない！介護保険、国のお金で働いている』と強い口調で言