ÊªÍýÅª¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¥í¥Ã¥¯¡ª¡© ½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ë¥í¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹ Ê¸¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤¬³«È¯
¡¡Ê¸¶ñ¡¦»öÌ³ÍÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï2·î¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ç¥¸¥È¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Âè°ìÃÆ¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤È¥¿¥¤¥Þ¡¼¥í¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤òÈ¯ÇäÍ½Äê¤À¡£
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¸½Âå¡£³Ø½¬¥µ¥Ý¡¼¥ÈÍÑÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÆ±¼Ò¤¬³«È¯¤¹¤ë¥Ç¥¸¥È¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊ¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¼°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±½ãÌÀ²÷¤À¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥¸¥È¥Ã¥¯¥¹ ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¼×ÃÇ¤È¿´ÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÍ¶ÏÇ¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¥«¥®ÉÕ¥í¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¡£
¡¡¿Í¤Ï20ÉÃ°Ê¾å¤«¤«¤ë¹ÔÆ°¤ÏÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö20ÉÃ¥ë¡¼¥ë¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½¸Ãæ¤·¤ÆÊÙ¶¯¤äºî¶È¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤È¤¤Ë¥±¡¼¥¹¤Î³¸¤òÊÄ¤á¤ë¤À¤±¤Ç¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡£ÊÌ¼¼¤Ë¥«¥®¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Í¶ÏÇ¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥¸¥È¥Ã¥¯¥¹ ¥¶¡¦¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡×¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò°ìÄê»þ´Ö¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢2¼ïÎà¤Î¥¿¥¤¥Þ¡¼µ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥í¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¡£¥¹¥Þ¥ÛËÜÂÎ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ÀßÄê¤·¤¿»þ´Ö¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥¿¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥â¡¼¥É¡×¤Ï¡¢ËèÆü23¡Á7»þ¤Þ¤Ç¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¤·¤¿³«»Ï¡Á½ªÎ»»þ¹ï´Ö¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¼ýÇ¼¤·¥í¥Ã¥¯¤¹¤ëµ¡Ç½¡£¿ô»þ´ÖÄøÅÙ¤Ê¤É°ì»þÅª¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡Ö¥¿¥¤¥Þ¡¼¥í¥Ã¥¯¥â¡¼¥É¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢»þ·×É½¼¨¤ä¥í¥Ã¥¯¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¥¿¥¤¥Þ¡¼µ¡Ç½¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎºÝ¤Î¶ÛµÞ»þ¥ê¥»¥Ã¥Èµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë10¡Á20Âå¤Î°ÍÂ¸·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦Ä´ººÊó¹ð¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¤ï¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¼ç¤ËÀ¸ÅÌ¤ä³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÆ±À½ÉÊ¤À¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ëÌäÂê¤À¡£½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢ÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÎÍ¶ÏÇ¤ËµÕ¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ÏÃ¯¤·¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢³èÍÑ¤Ç¤¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ü¸°¤ò¤«¤±¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ÎÍ¶ÏÇ¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë ËÜÅö¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¤¤ËÌòÎ©¤Ä
