ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡¢¼«¤é¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò°ú¤Îö¤¯¡ÈÄÁ»ö¡É ¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡¢¼«¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤º¡ÄÌ£Êý¤â¡Ö¤¨¤¨¤Ã¡ª¡©¡×¶Ã¤¤ÎÍÍ»Ò
¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡ÛÅìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º 3¡¼0 ¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡Ê1·î11Æü¡¦ÃË»ÒÂè10Àá¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¼«¤é¤Ë·ã¹â¡ª ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò°ú¤Îö¤¯ÄÁ»ö
¡¡·ã¹·¤¹¤ëÁª¼ê¤òÌ£Êý¤â¤Ê¤À¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Ç¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¿Í¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÊü¤Ä¤â¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Í¥Ã¥È¤òÈÈ¤·¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¥¤¥éÎ©¤Á¡¢¾×Æ°Åª¤Ë¼«Ê¬¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Ó¥ê¤Ã¤È°ú¤Îö¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤Ë¡Ö¥æ¥ËÇË¤Ã¤¿¡ª¡©¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤ï¡×¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¤ÎÂè10Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇÅìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¡£³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï»î¹çÃæÈ×¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È13¡¼14¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÃæ¡¢ÅìµþGB¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ò¥ê¥Ù¥í¤ÎÅÏÊÕ½Ó²ð¤¬¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥»¥Ã¥¿¡¼¤ËÊÖ¤¹¤È¡¢¿¼ÄÅ±Ñ¿Ã¤¬¥ì¥Õ¥È¤Ë¥È¥¹¤ò¾å¤²¤¿¡£ÅìµþGB¤Î2Ëç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬Ãæ±û¤Î¥Î¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥Ù¥ë¤ÎÆ°¤¤ËÄà¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥¤¥á¥ó¡¦¥Ö¥²¥é¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÏWDÌ¾¸Å²°¤ÎÆÀÅÀ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¡¢¥Ö¥²¥é¤¬»×¤¤ÀÚ¤ê¿¶¤êÈ´¤¤¤¿ÏÓ¤¬¥Í¥Ã¥È¤ò´°àú¤ËÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤â¼«¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¥¤¥éÎ©¤Á¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢»×¤ï¤º¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ´é¤òÊ¤¤¦¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤Îö¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¶ß¸ý¤¬ÇË¤±¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿åÄ®ÂÙÅÎ¤ÈÅÏÊÕ¤¬¶á´ó¤Ã¤Æ¤Ê¤À¤á¡¢ËÜ¿Í¤â¤¹¤°¤µ¤Þµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¾×·âÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥²¥é¤µ¤ó¥æ¥ËÇË¤Ã¤¿¡ª¡©¡×¡Ö¥Ö¥²¥é¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Á¤®¤ì¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¥¤¥é¥Ã¤È¤¤ÆÉþ¥Ó¥ê¡¼¡ª¾Ð¡×¡ÖÂÙÅÎ¤¬¤¨¤§....⁉︎½Ó²ð¤â¤¨¤§....⁉︎¡×¡ÖËÜ¿Í¤Ï¤½¤Î¸å¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³¡×¡Ö¤¨¤§¡ÄÇË¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡ª¡©¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡¢¥Ö¥²¥é¤¬·ã¹·¤·¤¿»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤éWDÌ¾¸Å²°¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢µ¬Äê¿ô¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ï253ÂÇ¿ô¡¦123ÆÀÅÀ¤È¡¢·èÄêÎ¨48.6¡ó¤Î¿ô»ú¤ò¸Ø¤ê¡¢¹¶·â¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Á¡¼¥à¤â¿¶¤ë¤ï¤º¡¢¼«¿È¤â7¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤ÏÅìµþGB¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ë¤®¤é¤ì¡¢0¡½3¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë