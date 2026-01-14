¤¹¤Ç¤ËÂçÃ«¤Î²û¤ËÆþ¤Ã¤¿73²¯±ß¡¡¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë¡ÈÇ¯ÊðÁí³Û¡É¡¡Éû¼ýÆþ1Ç¯Ê¬¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤ÈéÆù
CM½Ð±é¤Ê¤É¤ÇÀäÂç¤ÊÉû¼ýÆþ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡¢2018Ç¯¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢º£Ç¯¤Ç9Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë4ÅÙ¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿Áí³Û¤Ï¤ï¤º¤«73²¯±ß¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ùÀÓ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡ÈÇË³Ê¡É¤Î°Â¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¶Ã¤¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Ï·ÀÌó¶â230Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯6600Ëü±ß¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÄãÊÝ¾ÚÇ¯Êð¤ÎÇ¯Êð54Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó8700Ëü±ß¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2019Ç¯¤Ï65Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯300Ëü±ß¡Ë¡¢2020Ç¯¤Ï70Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯1100Ëü±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬Ã»½Ì¥·¡¼¥º¥ó¤Î±Æ¶Á¤Ç¤½¤Î¤¦¤Á¤Î40¡ó¼å¤Ë¡£2020Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤Ï2Ç¯850Ëü¥É¥ë¡ÊÌó13²¯5200Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë¤Ï9¾¡¡¢46ËÜÎÝÂÇ¤Ç½é¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¡£2023Ç¯¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËFA¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ç¯ÊðÄ´Ää¸¢¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Ç¤ÏÅö»þ»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ëÇ¯Êð3000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó47²¯7400Ëü±ß¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È10Ç¯7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1113²¯9100Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¡£Ãæ¤Ç¤â97¡ó¤¬¸åÊ§¤¤¤È¤¤¤¦·ÁÂÖ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÃ«¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç2Ç¯Ï¢Â³MVP¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¯Êð¤Ï2023Ç¯¤Î¡Ö15Ê¬¤Î1¡×¤È¤Ê¤ë200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯1800Ëü±ß¡Ë¤À¡£2025Ç¯¤¬½ªÎ»¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤¬MLBÄ©Àï¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç²Ô¤¤¤ÀÁí³Û¡ÊÇ¯Êð¤È·ÀÌó¶â¡Ë¤ÏÌó4600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó73²¯1900Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¹¹ð´ØÏ¢¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¡£ÊÆ·ÐºÑ»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤ÎÉû¼ýÆþ¤Ï1²¯50Ëü¥É¥ë¡ÊÌó156²¯±ß¡Ë¤È»»½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎMLBÁíÇ¯Êð¤è¤ê¡¢1Ç¯¤ÎÉû¼ýÆþ¤ÎÊý¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÂçÃ«¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÄÁ¤·¤¤·ÀÌó¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë