¡Ú£×£Â£Ã¡ÛÃÏ¾åÇÈ¤Ê¤·¤Î¥Í¥È¥Õ¥êÆÈÀêÊüÁ÷¡¡¸½ÌòÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¶»Ãæ¤Ï¡©¡Ö³Î¤«¤ËÍÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Âç²ñÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤àÂè£¶²ó£×£Â£Ã¤¬£³·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£Á°²ó¤Î£²£°£²£³Ç¯Âç²ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÂç¼êÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Î£å£ô£æ£ì£é£ø¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤ÇÆÈÀêÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£½¾Íè¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊüÁ÷¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÈãÈ½¤â¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤ÎàÀ¸À¼á¤Ï¡½¡½¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Î·è¾¡¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢´ØÅìÃÏ¶è¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬¡Ö£´£²¡¦£´¡ó¡×¡£½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤ÏÂçÃ«¤¬¥È¥é¥¦¥È¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤Ç¡¢¶Ã°Û¤Î¡Ö£´£¶¡¦£°¡ó¡×¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡·àÅª¤ÊÀ¤³¦°ìÃ¥´Ô¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý¤â´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÍÎÁÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤Æ²¿¤È¤Ê¤¯»ëÄ°¤¹¤ë¡Ö¥é¥¤¥ÈÁØ¡×¤ò¼è¤ê¤³¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤¬Ìîµå¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Äµ¡²ñ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¥Í¥È¥Õ¥ê¤Î»²Æþ¤ò²÷¤¯»×¤ï¤Ê¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¸«¤é¤ì¤ëÂ¦¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¸½Ìò¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£¤Î»þÂå¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÊÌîµå¤Î¡ËÃíÌÜÅÙ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¤ä¡ÖÁ´Íç´ÆÆÄ¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Ìîµå¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÏÏÃÂêÀ¤È¤·¤Æ¤â¿·Á¯¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Î£Ð£Â¤Î»î¹ç¼«ÂÎ¤âÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥È¥Õ¥ê¤Ï³¤³°¤Î»î¹ç¤âÍÆ°×¤Ë»ëÄ°¤Ç¤¤ëÅÀ¤ä¡¢¹ñÆâ¤ÎÃÏ°è¤Ë¤è¤ëàÊüÁ÷³Êº¹á¤¬À¸¤¸¤Ë¤¯¤¤ÍøÅÀ¤âµó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÌ¤ÎÁª¼ê¤Ï¡Ö¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢¤â¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ç¤â¡Ê£×£Â£Ã¤ò¡Ëµ¤·Ú¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö³Î¤«¤ËÍÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤ë¸«Êý¤â¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢µå³¦¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿þÌî¤ò¹¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¶¥µ»¼Ô¿Í¸ý¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¤Î¹Í¤¨¤Ç¤ÏÌîµå¤ÎÉáµÚ¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¡Ö£×£Â£Ã¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¡¢¾ÍèÀ¤Î¤¢¤ëÆüËÜ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Ìîµå¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é°ìÈÖ¤¤¤¤¡×¤ÈÊüÁ÷¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ë¥¢ÁØ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¶¹¤¯¿¼¤¤¿Íµ¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¿·»þÂå¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤àº×Åµ¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£