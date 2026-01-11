クオリティたっっかーーッッ！！（喜）【スタバ】2025年に発売された「グッズ」振り返り♡

新年早々、シーズナルグッズが発売された【スターバックス】では、今年も争奪戦必至な可愛いグッズがたくさん登場する予感。年々クオリティが高くなっていくタンブラーなどの人気商品は、逃さずチェックしておきたいところです。そこで今回は、2025年に大好評だった「グッズ」を振り返ります。

宝石のようなキラキラ感が眩しいタンブラー

昨年の11月25日に発売された「ホリデー2025コールドカップタンブラーリボン」は、宝石のようにキラキラと輝く表面のカッティングが特徴の大人気タンブラー。ストローにはリボンのアクセサリー付きで、心くすぐられる可愛さを詰め込んだようなデザインです。ドリンクを飲んでいるときも、飲んでいないときも、思わずキュンとしてしまいます。

冬らしい編み柄がポイント

こちらも昨年の11月25日に発売された「ホリデー2025耐熱グラスマグメダル」。@mii___ryaさんは「店舗で見つけた瞬間一目惚れして衝動買い」してしまったそう。アンティークなメダル風のロゴ、グラスマグに施されたニットの繊細な編み柄、可愛さも上品さも兼ね備えたおしゃれなデザインは衝動買いにも納得です。

ドリンクやフードに負けない魅力がいっぱいの【スターバックス】の「グッズ」。ここ最近は、即完売する限定グッズが増えており、話題になる頃には入手困難となっていることも。そのため、最新情報をこまめにチェックして、2026年もお気に入りのグッズをゲットしましょう！

