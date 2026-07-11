フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダルの坂本花織さん（２６）が１０日放送のＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・後１１時）に出演した。高校時代に食らったエピソードを明かした。番組では高校時代の担任と同級生に取材。ＭＣの「Ｋｉｓ‐Ｍｙ‐Ｆｔ２」藤ヶ谷太輔が「高校生の初日？クラスのみんなで『えっ？スケートやってんの？』って。で『跳んで』って？」と同級生らから仕入れた話を振った。