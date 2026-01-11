プロフィギュアスケーターの羽生結弦さんが出演・制作総指揮の単独公演「Yuzuru Hanyu “REALIVE” an ICE STORY project」開催が11日、発表された。4月11、12日の2日間、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで行われる。

単独公演アイスストーリーの再始動となる新企画。これまで羽生さんが完走してきたアイスストーリーを土台とし「これまで生まれてきたプログラムたちをいまの身体で、もう一度”生きた存在”として立ち上げる、この日限りのLIVE」と釘打たれている。以下は発表された羽生さんのコメント全文。

これまで生み出して、一緒に過ごしてきたプログラムたちは、きっと皆さんの中で様々な思い出と共に、息づいているのだと思います。

この時代では、生でなくても、何度も見返すことができて、いろんな方に届いて。そ

うやって私のプログラムたちが、生きている存在になっているんだなって、嬉しく思っています。

だからこそ、二度と同じにはならない、この世界の一秒一秒を、今ここに生きているんだって感じてもらえるように。

唯一無二の、一人一人の感性に、二度と同じ瞬間などないプログラムたちが、届くように。

その日、その場所で、その時にしかできないプログラムを届けられるよう、いまの私の身体を通して、魂込めて、全体力を込めて、滑らせていただきます。

また、皆さんの新しい呼吸と、思い出や想いと、プログラムたちが一緒に生きてくれるように。

羽生結弦