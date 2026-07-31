「澤田氏は昨年6月にフジ・メディア・ホールディングスの社外取締役に就任したばかり。たった1年での退任の背景には、同氏を激怒させた“ある事件”の存在が囁かれているのです」こう語るのは、フジテレビ関係者だ。6月25日にフジ・メディア・ホールディングス（以下、FMH）の定期株主総会および取締役会が開催されたが、ある人物の退任が関係者のあいだで物議を醸している。ファミリーマートの元社長として知られる実業家・澤田貴