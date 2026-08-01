メッツの千賀滉大投手（33）が7月31日（日本時間8月1日）、本拠でのマーリンズ戦に緊急先発。4回0/3を2安打2四球4三振3失点で今季8敗目（0勝）を喫した。メッツは今季5勝の右腕ペラルタが先発予定だったが、急きょ回避。8月3日（同4日）が期限のトレード候補となっているためで、グリーン監督代行は試合前に「交渉が本格化してきた。そういう状況になれば、この判断をするのが賢明だと思った」と話していた。6月23日（同24