カンボジア・ポイペトを拠点とした特殊詐欺事件をめぐり、その拠点で通訳を務めていたとみられる男が逮捕されました。 組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、東京都の職業不詳、唐澤寿明容疑者（26）です。 警察によりますと、唐澤容疑者は去年2月、他の者と共謀し、カンボジアから茨城県の女性（37）に警察官などをかたるうその電話をかけ、現金3140万円をだまし取った疑いが持たれています。 唐澤容疑者