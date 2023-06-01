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羽生結弦さんがプロ転向4周年を振り返り、さらなる進化への決意を語る

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • フィギュアスケート男子五輪2連覇の羽生結弦さんがプロ4周年を迎えた
  • 「まだうまくなれると確信している」と語り、さらなる進化への意欲を示した
  • プロ4周年に合わせ、アイスストーリー第4弾の前日譚作品を無料公開するという
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