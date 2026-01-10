【非常識すぎる派遣？】30万円分を勝手に取り置き→全キャンセル？悪質客の要望を安請け合いした店員の責任【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→全キャンセルの事件後、まさかの鉄槌…!?
アパレル業界で約10年の接客経験を持つゆき蔵さん(@yuki_zo_08)が描く、実体験をベースにした漫画『女社会の知られざる闇。』。今回は、かなり個性の強い派遣スタッフ・若井さん(仮名)が巻き起こしたトラブルについて、著者に話を聞いた。
ゆき蔵さんが勤務していたのは、デパート内にある20〜40代向けのブランドだ。そこに派遣されてきた若井さんは55歳。初出勤の装いは、百貨店のスタッフとしてはそぐわないツインテールにミニワンピース、ニーハイソックスで“絶対領域”を主張するという衝撃的なものだった。
なぜ店のカラーに合わない人材が採用されたのか。ゆき蔵さんは「人件費の問題だと思います。優秀な派遣スタッフは時給が高いので、人事は未経験の人もよく採用していました」と推測する。
■30万円分の取り置きが全キャンセル
さらに若井さんは、30万円分もの商品を独断で取り置きし、期間を通常の1週間から2週間に延長した揚げ句、全てキャンセルされるという事件を引き起こす。 「お取り置きの大前提として“お買い上げ実績”という信頼が必要です。それがない場合、音信不通になったり、自分が取り置きしたことを覚えていなかったりして、店側が痛い目を見ることが多いんです」
30万円分の売り逃しは店舗にとって大きな痛手だ。しかも客から謝罪の言葉もなかったという。漫画の最後では、勝手に取り置きを受けた若井さんと、悪質な客に対して鉄槌(てっつい)が下される。少し強引でパワープレイ気味だが、スカッとする結末に注目だ。
取材協力：ゆき蔵(@yuki_zo_08)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。