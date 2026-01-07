Number_i、史上2組目のデジタルアルバムTOP3独占【オリコンランキング】
1月7日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」では、Number_iが1月2日に同時配信したアルバムがTOP3を独占。同一アーティストによる「オリコン週間デジタルアルバムランキング」TOP3独占は、2021年8月2日付の嵐以来、4年5ヶ月ぶり史上2組目の達成となった。
同時配信されたアルバムは｢DAY（日常）｣×｢iLYs｣（＝Number_iのファンの総称）を掛け合わせた｢DAiLY｣をテーマにメンバー3人がナビゲートする新感覚プレイリストアルバム。
1位は平野紫耀がナビゲートする『DAiLY&LOVE』、2位は岸優太がナビゲートする『DAiLY&SUN』、3位は神宮寺勇太がナビゲートする『DAiLY&CHILL』がそれぞれランクインした。
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月12日付：集計期間：2025年12月29日〜2026年1月4日）＞
