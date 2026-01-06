久しぶりに福原愛のニュースが飛び込んできた。『女性セブン』の取材を受けていたのだが、驚いたのは現在妊娠中で、来年出産の予定だという。

【写真】女性社長に変身! 中国で“女優デビュー”していた福原愛

中国では“女優デビュー”も

福原は2016年に台湾の元卓球選手・江宏傑氏と結婚。1男1女を設けるが結婚生活は長く続かず、2021年に離婚騒動が勃発。そればかりか、福原の不倫疑惑も報じられた。

不倫に関して福原は否定したが、同年7月に夫婦連名で離婚の成立を発表。これで騒動は終息したかのように思われたが、2023年、江氏は離婚翌年に福原が長男を台湾から日本に連れて行き、連絡が取れなくなったと告白。2024年7月には会見を開き、長男を引き渡すよう東京家裁の決定が出たことを報告した。

福原サイドは、

「法律上、上訴も認められているので、現段階では司法判断は確定していない」

と反論したが、翌年に和解を発表。

この騒動が影響したのか、福原はしばらく表舞台から遠ざかっていたが、今回の取材により不倫疑惑でその存在が浮上していた年下の男性と結婚し、第3子を妊娠中であることが明らかになった。

そんな福原は2025年1月、中国・四川省の大都市である成都市のPR動画に出演し話題を呼んだ。映像は約7分の長編で、福原が女性社長を演じ部下と成都を巡る「成都出張注意マニュアル」というもの。再生回数は約70万回で、彼女の人気の高さを物語っている。福原自身がこれを中国のSNS『微博（Weibo）』で紹介すると、「愛ちゃん、かわいい」「愛ちゃんは女優みたいだ」と応援のコメントが多数寄せられたのだった。

イベントにも引っ張りだこの福原愛

2024年12月には、駐日中国大使館で行われた『第7回 忘れられない中国滞在エピソード』作文コンクールの表彰式で、「中日友好特別賞」を受賞。Weiboで《私は5歳のときに中国合宿にきて、（中略）子どものころから中国や中国の友人たちの周りで成長してきたが、今ではほぼ毎月中国に来ています》とコメントした。

福原について、「中国での人気は以前より高くなっています」というのは中国事情に詳しいジャーナリスト。

「離婚騒動のときは、台湾では批難轟々で、CMの仕事もなくなっていました。しかし、中国では台湾に対抗してなのか、逆に彼女を擁護する声が上がることに。中国の人の間では、もはや彼女は中国人という感覚です。“中国の顔”といっても過言じゃない。

高市首相の発言をめぐって日中関係がこじれている中、日本人アーティストに対する中国当局の圧力が感じられることもありましたが、福原さんに関してはそんな心配の必要はまったくないようで、イベントなどにも引っ張りだこのようです。台湾でのCMの出演料が破格だという報道がありましたが、中国でも同じくらいかそれ以上と聞いていますので、今後活躍の舞台は中国が中心となるのでしょう」

福原の結婚・妊娠に元夫も代理人を通じて『祝福』したということで、不安要素は何もなくなったとみられる。

不倫疑惑を報じられた“宿敵”の女性週刊誌を味方につけた福原。今回の報道を見て、したたかさとリカバリーの巧みさ、粘り強さには脱帽だ。元オリンピック選手だけのことはある――。