世界に1台だけの幻のGT-R！ 「VR32 STEALTH」

国内のスポーツカー、とくに日産「GT-R」シリーズのチューニングで有名なプロショップ「トップシークレット」（千葉市花見川区）は、2025年1月開催の「東京オートサロン2025」で「VR32 STEALTH」を出展しました。

一見すると少しカスタムされただけの「スカイラインGT-R」（BNR32型）に見えますが、中身がものすごい「幻のGT-R」だったのです。

トップシークレットの代表である永田氏は、停止状態でタイヤを空転させる「バーンアウト」が得意なことから、その煙にたとえて「スモーキー永田」の愛称で呼ばれています。

そんな永田氏自らが乗りたいクルマを叶えたカタチが、VR32 STEALTHです。

チューニングカーながら2ペダルで楽にドライビングできるように「GT-R」（R35型、以下R35）のパワートレインをすべて移植してしまおうという、驚きの発想から実現しました。

ベース車両はBNR32型のスカイライン GT-R（以下R32）ですが、R32では2.6リッター直列6気筒ツインターボエンジン「RB26DETT」型を搭載するのに対し、VR32 STEALTHではR35の3.8リッターV型6気筒ツインターボエンジン「VR38DETT」型を搭載しています。

さらにデュアルクラッチ式のトランスミッションをリアに配置したトランスアクスルも搭載し、まさに大手術といえる凄技チューニングです。

メカニズムが大きく異なる2車種のエンジンだけでなく、パワートレインまで総移植する大変さははかり知れません。

ちなみに、VR38DETT型エンジンは高さがあり、ボンネットが低いR32に移植するためには、R35のバルジとエアインレットをボンネットに移植してスペースを確保。そして移植された同エンジンはしっかりチューニングされ、最高出力730PSを叩き出します。

さらにリアシート周辺のフロアも再構築され、R35の足回りをリアにまるごと搭載。フロントもR35の4WDシステムを使用しているため、R35とR32を合体させたパワートレインと足回りになっています。

そしてR35のトレッドに合わせるために、ボディもワイド化されました。

他にもブレーキをR35の純正に変更、ドアミラーもR35仕様に換えるこだわりようです。

また、永田氏のこだわりはエンジンや駆動系にとどまらず、内装もしっかりとR35化されています。

たとえばパドルシフト付きのステアリングホイール、ダッシュボードからドアパネル、センターコンソールまでがしっかりと移植されており、さらにはメーターやナビ、エアコンなども通常通り使える完全移植です。

両車はサイズやデザインが異なるため、R32に合わせて各部を詰めるなどしてビルトインされています。一見では、移植されたことが分からないくらい自然な仕上がりです。

ちなみに、本来R32では装備されていないR35の「インテリジェントキー」でエンジン始動もできます。

細部にまでこだわった移植からは、永田氏の”本気”がうかがえます。

このVR32 STEALTHですが、実は2017年の「東京オートサロン2017」で披露されたもので、同年の「チューニングカー部門最優秀賞」を受賞。

東京オートサロン2025では、当時ホワイトだったボディをGT-Rの最高峰モデル「GT-R NISMO」のカラーである「ステルスグレー」で再塗装するなどのアレンジが加えられて出展されました。

残念ながら同チューニング車の販売はされておらず、唯一無二の幻のGT-Rです。

こんな夢のあるクルマに出会えるのもカスタムカーイベントの醍醐味でしょう。

次回の東京オートサロン2026は、2026年1月9日から11日にかけ、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催されます。トップシークレットによる展示にも期待が止まりません。