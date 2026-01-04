櫻坂46・勝又春、現役京大生であることを公表 発表前に葛藤した胸中明かす「どこか自分らしくない受け答えをしてしまった」
アイドルグループ・櫻坂46の勝又春（21）が4日、自身のブログを更新。現在、京都大学に通っていることを公表した。
【写真】才色兼備！現役京大生であることを報告した櫻坂46・勝又春
勝又は京都府出身の四期生。ブログで「さて新しい一年の始まりにあたって、
今日は一つ、みなさんにご報告があります」とし、「以前からお気づきの方もいらっしゃったことかと思いますが、私は現在、京都大学に通っています」と発表した。
「本来、大学のことはアイドル活動とは直接関係のない、いわばプライベートな話で、正直なところお話しすべきか自分の中でも迷いがありました。ただ、周りの方からのご提案もあり、今回お伝えする運びとなりました」と報告。発表した背景として「『自分らしさ』を大切にしたいという思いから」だと明かした。
続けて「周りからの見え方を気にして、肩に力が入りすぎてしまうこともあった私が、そう思えるように変わったきっかけは、皆さんと直接お話しできるミーグリの時間でした」とファンに感謝。「自分では気づかないような日々の言動に対して『春ちゃんらしくて好きだよ』とあたたかく伝えてくださるおかげで、少しずつ自分らしさを受け入れて、自然な姿をお見せできるようになりました」とつづった。
一方で、「ある話題になると、時々力が入ってしまいます」という。それは「受験や勉強、学生生活のお話を聞かせてもらったときです」とし、「共感する気持ちや、少しでも力になれたらという思いとは裏腹に、大学について公表していなかったため、自分の話をどこまでしていいのか分からず、慎重に言葉を選んでいました」と明かした。
結果として「せっかく会いに来てくださったのに、どこか自分らしくない受け答えをしてしまったこともあります」と率直に経験をしたため、「一人の人間として日々を過ごす中で感じてきたことや、経験してきたこと、立ち止まったことをもっとありのままの姿でお話しできたら『誰かの不安や迷いにそっと寄り添い、前に踏み出すきっかけとなりたい』という私のアイドル活動における目標にも、少しずつ近づいていけるのではないか」と公表の経緯を説明した。
最後に「アイドルとしても学生としても、まだまだ未熟者ですが、今年は自分自身の成長とともに、応援してくださる皆さんの日々に、少しでも彩りや楽しさを添えられるよう誠心誠意努めてまいります。2026年も、どうぞよろしくお願いいたします」と決意を込めた。
【写真】才色兼備！現役京大生であることを報告した櫻坂46・勝又春
勝又は京都府出身の四期生。ブログで「さて新しい一年の始まりにあたって、
今日は一つ、みなさんにご報告があります」とし、「以前からお気づきの方もいらっしゃったことかと思いますが、私は現在、京都大学に通っています」と発表した。
「本来、大学のことはアイドル活動とは直接関係のない、いわばプライベートな話で、正直なところお話しすべきか自分の中でも迷いがありました。ただ、周りの方からのご提案もあり、今回お伝えする運びとなりました」と報告。発表した背景として「『自分らしさ』を大切にしたいという思いから」だと明かした。
一方で、「ある話題になると、時々力が入ってしまいます」という。それは「受験や勉強、学生生活のお話を聞かせてもらったときです」とし、「共感する気持ちや、少しでも力になれたらという思いとは裏腹に、大学について公表していなかったため、自分の話をどこまでしていいのか分からず、慎重に言葉を選んでいました」と明かした。
結果として「せっかく会いに来てくださったのに、どこか自分らしくない受け答えをしてしまったこともあります」と率直に経験をしたため、「一人の人間として日々を過ごす中で感じてきたことや、経験してきたこと、立ち止まったことをもっとありのままの姿でお話しできたら『誰かの不安や迷いにそっと寄り添い、前に踏み出すきっかけとなりたい』という私のアイドル活動における目標にも、少しずつ近づいていけるのではないか」と公表の経緯を説明した。
最後に「アイドルとしても学生としても、まだまだ未熟者ですが、今年は自分自身の成長とともに、応援してくださる皆さんの日々に、少しでも彩りや楽しさを添えられるよう誠心誠意努めてまいります。2026年も、どうぞよろしくお願いいたします」と決意を込めた。