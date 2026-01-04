TVアニメ『アオのハコ』Season2、2026年秋 TBS系にて放送決定!!雪に包まれた新ビジュアル“ブルービジュアル”を公開!!

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて好評連載中の三浦糀による大人気マンガ『アオのハコ』。

等身大のキャラクター達がそれぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、“誰かを好きになった時”の心の機微を繊細に描いた本作は、2021年4月の連載開始から多くの読者を魅了している。

TVアニメは2024年10月に連続2クールで放送され大反響を巻き起こし、待望の第2期となるSeason2のTVアニメ化が決定している。

この度、TVアニメ『アオのハコ』Season2の続報が解禁となり、2026年秋にTBS系にて放送開始が決定。放送に向けて、新ビジュアルとなる“ブルービジュアル”が公開された。

新ビジュアル“ブルービジュアル”は、「千夏の心が動いたシーン」をテーマに、イラストレーターのかとうれいさんがブルーを基調にして描き下ろした連続イラスト。第1弾は、雪に包まれた美しい景色と、迷いなく続くまっすぐな足跡が印象的なビジュアルとなっている。張り詰めた空気感の中、澄んだ青空と穏やかな日差しが冬の静寂をやわらかく照らす。物語の季節は巡り、秋から冬へ。「こんなにも心が熱い」というキャッチコピーとともに、Season2では、キャラクター達の関係性の変化がより繊細に描かれていく。

なお、“ブルービジュアル”は、今後第5弾まで展開予定となっている。続報にも乞うご期待！

●作品情報

TVアニメ『アオのハコ』

Season2 2026年秋 TBS系にて放送決定!!

配信情報

Season1 各動画配信サービスで好評配信中！

アニメ放題、ABEMA、FOD、FODチャンネル for Prime Video、J:COM STREAM、J:COM STREAM 見放題、SPOOX powered by Lemino、Pontaパス、ｄアニメストア、ｄアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、DMM TV、ディズニープラス、TELASA（見放題プラン）、TELASA（レンタル）、ニコニコ、Netflix、HAPPY！動画（スマートフォン専用）、バンダイチャンネル、ビデックス、Hulu、Prime Video、Prime Video（レンタル）、ふらっと動画、milplus、milplus 見放題パックプライム、U-NEXT、Rakuten TV、Lemino、WOWOWオンデマンド

※五十音順

※配信開始日はサービスによって変動する場合がございます。予めご了承ください。

【STAFF】

原作：三浦糀（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）

【CAST】

猪股大喜：千葉翔也

鹿野千夏：上田麗奈

蝶野雛 ：鬼頭明里

笠原匡 ：小林千晃 ほか

TVアニメ「アオのハコ」（Season1）Blu-ray＆DVD

Vol.1〜Vol.6発売中！

詳細はこちら

https://aonohako-anime.com/#bddvd

🄫三浦糀／集英社・「アオのハコ」製作委員会

