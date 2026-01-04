TVアニメ『アオのハコ』Season2、2026年秋 TBS系にて放送決定!!雪に包まれた新ビジュアル“ブルービジュアル”を公開!!
「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて好評連載中の三浦糀による大人気マンガ『アオのハコ』。
等身大のキャラクター達がそれぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、“誰かを好きになった時”の心の機微を繊細に描いた本作は、2021年4月の連載開始から多くの読者を魅了している。
TVアニメは2024年10月に連続2クールで放送され大反響を巻き起こし、待望の第2期となるSeason2のTVアニメ化が決定している。
この度、TVアニメ『アオのハコ』Season2の続報が解禁となり、2026年秋にTBS系にて放送開始が決定。放送に向けて、新ビジュアルとなる“ブルービジュアル”が公開された。
新ビジュアル“ブルービジュアル”は、「千夏の心が動いたシーン」をテーマに、イラストレーターのかとうれいさんがブルーを基調にして描き下ろした連続イラスト。第1弾は、雪に包まれた美しい景色と、迷いなく続くまっすぐな足跡が印象的なビジュアルとなっている。張り詰めた空気感の中、澄んだ青空と穏やかな日差しが冬の静寂をやわらかく照らす。物語の季節は巡り、秋から冬へ。「こんなにも心が熱い」というキャッチコピーとともに、Season2では、キャラクター達の関係性の変化がより繊細に描かれていく。
なお、“ブルービジュアル”は、今後第5弾まで展開予定となっている。続報にも乞うご期待！
●作品情報
TVアニメ『アオのハコ』
Season2 2026年秋 TBS系にて放送決定!!
配信情報
Season1 各動画配信サービスで好評配信中！
アニメ放題、ABEMA、FOD、FODチャンネル for Prime Video、J:COM STREAM、J:COM STREAM 見放題、SPOOX powered by Lemino、Pontaパス、ｄアニメストア、ｄアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、DMM TV、ディズニープラス、TELASA（見放題プラン）、TELASA（レンタル）、ニコニコ、Netflix、HAPPY！動画（スマートフォン専用）、バンダイチャンネル、ビデックス、Hulu、Prime Video、Prime Video（レンタル）、ふらっと動画、milplus、milplus 見放題パックプライム、U-NEXT、Rakuten TV、Lemino、WOWOWオンデマンド
※五十音順
※配信開始日はサービスによって変動する場合がございます。予めご了承ください。
【STAFF】
原作：三浦糀（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）
【CAST】
猪股大喜：千葉翔也
鹿野千夏：上田麗奈
蝶野雛 ：鬼頭明里
笠原匡 ：小林千晃 ほか
TVアニメ「アオのハコ」（Season1）Blu-ray＆DVD
Vol.1〜Vol.6発売中！
詳細はこちら
https://aonohako-anime.com/#bddvd
🄫三浦糀／集英社・「アオのハコ」製作委員会
関連リンク
TVアニメ「アオのハコ」公式サイト
https://aonohako-anime.com/