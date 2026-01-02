明石家さんま、再婚しなかった理由を告白「次の家庭を築くと、もう会えないやん…子どもと」
お笑いタレントの明石家さんま（70）が、2日放送のカンテレ・フジテレビ系全国ネット『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』（後3：40〜6：25）に出演。再婚しなかった理由を明かした。
【写真】幸せそう！さんま、二千翔さんと妻の貴重な3ショット
ゲストに女性ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなを迎えたトークのなかで、「（さんまさん）バツイチってどうです？もう1回くらい結婚のチャンスは？」と唐突に質問された。さんまは「（チャンスは）ありましたよ」といい、「なんで（再婚）されなかったんですか？」と聞かれると「IMARUが小さかったときは、二千翔も…会えなくなるから、俺が結婚したら」と即答。
「子どもに会えなくなるから、その時は、結婚しないでおこうと思っていたら、あっという間に30過ぎてしまい、娘から『なんで結婚しなかったの？』と言われ、すごいショックを受けた」と告白。「次の家庭を築くと、もう会えないやん…子どもと。俺はね。（再婚しても子どもと会っても）ええんやけど」と、子どもたちの気持ちを考えた結果であると明かした。
ちゃんみなが「今は再婚は？」と聞くと、さんまは「もう古希（70歳）なんですよ」と消極的。ところが「古希」の意味が分からなかったちゃんみなは「こき…木村さんのところの娘さん？」と聞くと「それはKoki,」とツッコんでいた。
