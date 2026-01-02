働く環境は、いま急速に変化し続けている。終身雇用制度はすでに崩壊し、技術革新の波はさらに加速。リスキリングが当たり前となった現代において、「これから稼げる仕事は何か」と不安や疑問を抱く人も多いだろう。そんな中、実業家・堀江貴文氏は 「宇宙とスポーツ」こそが有望な領域だ と語る。いったい、その背景にある理由とは何なのか。※本稿は、堀江貴文『あり金は全部使え』（マガジンハウス）の一部を抜粋・編集したものです。

正社員も不安定な時代に

将来性のある仕事とは何か？

押し寄せるグローバリズム、働き方革命の実践など、日本人の働く環境は、さまざまな変化を求められている。しかしいまだに、「正社員であれば安心だ」という常識は、根強い印象がある。特に就職氷河期以降、若者の間では正社員希望が、増加しているようだ。

だが、会社員になるメリットは、ほとんどないに等しい。昔は終身雇用・年功序列の構造の揺るぎなさが、会社組織に属する最大の利点だった。でもリーマンショックを経て、終身雇用も年功序列も崩壊した。

有名な大手企業に勤めているとしても、ずっと安定した給料や待遇が得られ続ける保証はない。いつ職場を失うかもしれないという意味では、正社員も派遣社員もフリーターも同列なのだ。

手持ちの資金で始められるベンチャーに挑むなど、自由に生きた方がいい。存分にお金を使って、安定思考を捨て、楽しく豊かに人生を走り続けた方がいい。

どんな仕事で稼ごうか？新卒の学生や転職を考えている社会人、あるいは将来の夢を描き出した中学生だって、一度は真剣に考えるだろう。手取りの報酬の高さは大事だと思うが、誰しも優先する条件は「将来性がある」ことではないか。

