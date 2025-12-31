¼óÁê¡Ö¤ª²½¤±¤Þ¤À²ñ¤ï¤º¡×¡¡Ç¯±Û¤·¤ÏÆþµïÄ¾¸å¤Î¸øÅ¡¤Ç
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï31Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡¢Ç¯±Û¤·¤ÏÆþµï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸øÅ¡¤Ç·Þ¤¨¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÅÁÀâ¤Î¡Ø¤ª²½¤±¡Ù¤È¤Ï¡¢¤Þ¤À½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£µì¼óÁê´±Å¡¤À¤Ã¤¿¸øÅ¡¤Ï¡¢1936Ç¯¤ÎÆó¡¦ÆóÏ»»ö·ï¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡Öµ¾À·¼Ô¤ÎÍ©Îî¤¬½Ð¤ë¡×¤È¤Î¤¦¤ï¤µÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡²áµî¤Ë¤Ï´ßÅÄÊ¸Íº¸µ¼óÁê¤¬Æþµï¸å¤Ë¡Ö¤Þ¤À¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤ÏÆþµïÁ°¤Ë¡Ö¥ª¥Ð¥±¤ÎQÂÀÏºÀ¤Âå¤À¡£Âç¤·¤Æ¶²¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£2013Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ¤Î°ÂÇÜÆâ³Õ¤¬¡¢¤¦¤ï¤µ¤Ï¡Ö¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÅúÊÛ½ñ¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï12·î29Æü¤Ë½°±¡µÄ°÷½É¼Ë¤«¤é°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡£