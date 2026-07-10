一昨年10月に発足からちょうど3年で政権を退いた、岸田文雄元首相（68）に注目が集まっている。【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」政治部デスクが解説する。「テレビ番組やSNSにおける情報発信が目立っています。岸田氏のインスタグラムのフォロワーは約26万人で、自民党内では130万人超の高市早苗首相、約50万人の小泉進次郎防衛相らに次ぐ多さです」岸田氏のインスタでは自身