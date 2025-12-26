年末年始の足音が聞こえるこの季節。「今年は帰ってくるの？」という実家からの要請に、胃が痛くなる思いをしている人は意外と多いのではないでしょうか。久々の家族団欒は楽しみなはずですが、昨今の物価高騰や交通費の値上がりは、子育て世帯の家計に深刻な影を落としています。ある家族のケースをみていきます。

往復だけで30万円超…恐怖の年末年始

「ケンイチ、今年のお正月はどうするの？ お父さんもみんなの顔が見たいって張り切っててさ。カニ、注文しちゃっていいかな」

11月半ば、スマートフォンのスピーカーから響く母親の明るい声。都内の中堅企業に勤める田中健一さん（44歳・仮名）は、曖昧な返事を濁して通話を切ると、深いため息をついたといいます。

「カニなんていわれても、何のテンションもあがりませんよ」

田中さんの実家は北海道・札幌。現在は都内の賃貸マンションで、妻、高校2年生の長男、中学2年生の長女、中学1年生の次男と5人で暮らしています。

月収は額面で約45万円。手取りにすると35万円ほどです。子どもたちの成長とともに食費と教育費が膨れ上がり、妻・陽子さん（仮名・43歳）のパート収入を合わせても、毎月の収支はカツカツだといいます。「まさに毎月が自転車操業ですよ」と苦笑いの田中さん。そんな状況のなかでの「年末年始の帰省要請」……やはり痛すぎます。

「年末に5人家族で羽田と新千歳を往復する。子どもたちもみな大人料金ですから……ほんと、この時期に帰省するのは一大事ですよ」

田中さんが恐る恐る予約サイトを開き、航空券の手配を始めます。 まず往路。一番安い便は満席で取ることができず、朝一番の便で予約。大人5人で12万円。 次に復路。どうやら行きは日にちが分散されるようですが、帰りは日付が集中しています。空席のある一番安い便で予約し、大人5人で21万円。

「30万円を超えました……1ヵ月分の手取りがほとんどなくなりましたよ」

帰省にかかるお金はそれだけではありません。空港からの移動費、実家へのお土産、親戚の子どもたちへのお年玉……。現地でレンタカーでも借りようものなら、総額50万円を超えます。 妻・陽子さんは「年に数えるほどしか会えないんだから、仕方がないわよ」と言ってくれますが、それでも電卓を叩いてしまう自分がいるそうです。

「親も80近いですから……あと何回会えるかわからないと思うと、『お金がないから行けない』とは口が裂けても言えません。それにしても帰省って、こんなに命がけのものでしたっけ？」

久々の団欒は、あまりにも高くつきました。

帰省したくてもできない…物価高が直撃する家族のリアル

株式会社JTBがまとめた、年末年始（12月20日〜1月5日）に1泊以上の旅行に出かける人の旅行動向によると、年末年始の総旅行人数は3,987万人（国内旅行は3,886万人）、そのうち21.1％が旅行の目的を「帰省」と回答しました。単純計算で、2025年〜2026年、800万人以上の人が1泊以上の帰省をする予定です。

また平均費用は4万4,000円。やはり東京〜北海道を大人5人で往復する田中家の場合、交通費だけで高くついてしまうようです。

特に、子どもが中高生になり大人料金がかかるようになる40代〜50代の子育て世帯にとって、地方への帰省は家計を揺るがす一大イベントです。総務省統計局『消費者物価指数』を見ても、宿泊料や航空運賃の上昇率は全体平均を上回る推移を見せています。

一方で厚生労働省『毎月勤労統計調査』の最新調査（2025年10月速報）をみてみても、私たちの給与の伸び悩みは深刻です。現金給与総額（規模5人以上）で30万141円と、46ヵ月連続プラス。規模30人以上に絞ると33万7,879円と、56ヵ月連続プラス。給与は確実に増えています。

しかし物価上昇分を超えることができず、実質賃金指数は10ヵ月連続マイナス。昨今は賞与のタイミングだけ前年を上回り、連続マイナス記録は途絶える傾向にありますが、それを除くと実質給与減がもう何年も続いていることになります。

かつて帰省は骨休めでしたが、今や家計へのダメージとして深刻化しています。「親には会いたいが、金がない」――そんなジレンマを抱え、静かに帰省を諦める、あるいは田中さんのように無理をして帰る「帰省貧乏」に陥る。久しぶりの再会を喜ぶ笑顔の裏で、家計簿の収支に青ざめる現実が広がっています。

