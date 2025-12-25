オンラインチケット販売サイトが、キリスト教音楽コンサートとヘビーメタルバンド「ラム・オブ・ゴッド」の写真を取り違えて掲載した。米メディア・ＷＧＮ―ＴＶが先日、報じた。

チケット販売サイト「スタブハブ」は先日、誤った掲載により、サウスカロライナ州スパータンバーグで行われるイエス・キリストの誕生を描いたキリスト教音楽コンサート「アンドリュー・ピーターソンズ・ビホールド・ザ・ラム・オブ・ゴッド（アンドリュー・ピーターソンの『見よ、神の子羊』）」を人気ヘビーメタルバンド「ラム・オブ・ゴッド」の公演だと誤解させてしまったとして謝罪した。

「見よ、神の子羊」とは、洗礼者ヨハネがイエス・キリストを指して「世の罪を取り除く方」と紹介した言葉。キリスト教においてイエスが人類の罪を贖うための犠牲の象徴であることを示す重要な表現だ。

ラム・オブ・ゴッドは、１９９４年に結成された、バージニア州を拠点とする５人組メタルバンド。

スタブハブは誤ってこのキリスト教音楽コンサートをラム・オブ・ゴッドのコンサートとして宣伝し、リストには同バンドのリードシンガーの写真を掲載し、「人気急上昇イベント」として表示していた。

スタブハブの広報担当者は「１２月２０日のスパータンバーグ・メモリアル・オーディトリアムでのイベントに関する掲載が誤解を招くものであったことを認め、混乱を招いたことをお詫びします」とコメントし、チケットを購入した人は全額返金を受けられると説明した。

なお、ラム・オブ・ゴッドの公式サイトによると、２０２６年３月までツアー予定がない。