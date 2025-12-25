とにかく、コメは増産させない──鈴木憲和・農林水産大臣は頑ななまでに、その姿勢を崩そうとしない。12月19日に行われた大臣会見では日本有数のコメどころである新潟県を例に挙げ、もし新潟県が需給予測を無視して一方的にコメ増産に踏み切るようなことが起きれば、「国全体の米の生産を、ある種不安定にしていく」と釘を刺した。さらに、21日朝にフジテレビの「日曜報道 THE PRIME」に出演した際は、「自由にコメを作れば価格が暴落する」との主張を改めて繰り返した。

コメ農家は来年の2026年、コメ増産に踏み切るわけではない。ところが、高騰が叫ばれ続けてきたコメ価格に暴落の「Xデー」が刻々と近づいていると指摘する関係者は少なくないのだ。

鈴木農水相

例えばアイリスオーヤマのグループ会社「アイリスプラザ」は、12月23日から新米の値下げ販売を行うと発表した。2025年産のブレンド米は5キロ税込み4270円から3980円になり、290円の値下げだという。この値下げが全国のコメ販売価格に影響を与えるかに注目が集まる。

担当記者は「いつかコメ価格は暴落するという声は多く、そのXデーについてコメ関係者は3つの可能性を予測しています」と言う。

「その前に、まずコメの価格を確認しておきましょう。農水省はスーパーにおける平均販売価格を調査していますが、全体の平均価格やブレンド米の平均価格より、銘柄米の平均価格のほうが都市部に住む消費者の実感に近いでしょう。農水省によると、11月3日から9日までの週に銘柄米は5キロ4573円と近年の最高値に達しました。最新の12月8日から14日までの週は4513円ですから、銘柄米の価格は高止りしていることが分かります。実際、都心部のスーパーでは5キロ5000円代の銘柄米しか置かれていない状況が続いていました。ところが最近、これまで見たことがなかったような5キロ3500円から3800円代のブレンド米が店頭に並ぶことがあり、あっという間に消え去ってしまうのです」

消費者は5キロ4000円から5000円のコメは買わないという意志を鮮明にしている。コメが高いとパンや麺類を“代用品”として購入し、コメの購入量を最小限にして食いつないでいるのだ。

売れない新米

消費者が高止まりしたコメを買わないため、卸業者には売れない新米が“不良在庫”として山のように積み上がっている。

そして「コメ暴落のXデー」と囁かれているのが、「年末年始」、「来年3月」、「来年6月」の3パターンだ。その理由を順に見ていこう。トップバッターは「年末年始」だ。

「年末年始にコメ価格が暴落する可能性があると報じたのは、米どころ・新潟県の地方紙である新潟日報です。同紙の電子版は11月14日、《「投げ売りも出てくるのでは」新米在庫だぶつき、JAや集荷業者から懸念の声…米価下落の見通し強まる》との記事を配信しました。記事によると、コメの集荷業者の中には秋に勃発したコメ争奪戦に参戦するため、短期の融資を受けて過去最高額の価格でコメを集めたところもあったそうです。ところがコメはまったく売れていません。そして短期融資の返済期限は年末が一般的なので、融資金を返すため損を覚悟の上で新米を年末から“投げ売り”する集荷業者が現れるのではないか、と新潟日報は伝えたのです」（同・記者）

「来年3月」と予測する関係者が多いのは、卸売り業者が決算を迎えるからだ。

コメ暴落のトリガー

「今、特に集荷業者と卸売業者は“チキンレース”の真っ最中だと言えます。コメ価格の高騰を踏まえて高値でコメを買い占めて売ろうとしましたが、あまりの金額に消費者からそっぽを向かれました。このまま在庫を抱えていると、いつか暴落してしまいます。損を覚悟で在庫を放出すれば、自分が暴落のトリガーを引くことになってしまう。関係者から期待が集まっていた『おこめ券』の配付も、見送る自治体が増える一方です。赤字を最小限に抑えるため、集荷業者と卸業業者はいつか在庫を安値で放出せざるを得なくなりますが、そのタイミングが決算を迎える3月ではないか、というわけです」（同・記者）

「来年6月」と予測しているのは、米卸最大手・神明ホールディングスの藤尾益雄社長だ。

「藤尾社長は12月2日、新潟県新発田市で開かれたコメ生産者向けの講演会で『このまま国産米が売れない状況が続けば、6月の民間在庫が230万トンと過去最大に達する。これまでの経験で民間在庫が220万トンを超えた年は価格が暴落しているので、来年2026年6月に暴落が起きる可能性がある』と訴えたのです。一方、鈴木農水相は来年1月から6月にかけて備蓄米の買い入れを再開すると発表しました」（同・記者）

備蓄米の入札も開始

農水省は合計7回の競争入札が実施される予定だと発表している。これで国が暴落寸前、あるいは暴落したコメを“買い支える”結果になるかも注目が集まっている。

Xでは消費者が「コメ暴落」を待ち望んでいることが分かる。《暴落すればいい。消費者の勝ちだ》、《主食米の高騰はおかしい》、《暴落は言葉として正しくない暴騰してどこまで値を戻すかって話じゃないか？》、《5kg3000円以下にすべき！》──という投稿が継ぎから次へと表示される。

デイリー新潮編集部