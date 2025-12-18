【かっぱの挑戦 歳末感謝祭】「味噌汁」「京わらび餅」を衝撃価格90円で提供
かっぱ寿司は、12月22日より、「かっぱの挑戦 歳末感謝祭」ファイナルとして、平日限定で「玉ねぎと油揚げの味噌汁」と「京わらび餅」を90円で提供する。また、「香ばし炙りおにぎり」、「かけうどん」も、引き続き90円で提供する。
かっぱの挑戦 歳末感謝祭
12月22日から12月26日まで、かっぱ寿司では平日限定「歳末感謝祭」を開催する。
今回注目の「玉ねぎと油揚げの味噌汁」は、玉ねぎの甘みと油揚げの旨みが溶け込んだ、心温まる一杯。お寿司との相性も抜群という。「京わらび餅」は、和の甘さが広がる上品なスイーツで、食後のひとときを贅沢に演出する。
販売継続の「香ばし炙りおにぎり」は、特製タレを塗り直火で炙ることで、外はカリッ、中はふっくら。刻みたくあんの食感がアクセントになり、香りと食感のハーモニーが楽しめる。をかけうどん」は、シンプルながらも出汁の旨みが際立ち、寒い季節にぴったり。対象メニューは各90円、年末の食卓をお得に彩る「生活応援価格」で提供する。
