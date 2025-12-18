日本維新の会の吉村洋文代表が１８日、フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）にスタジオ生出演した。

番組では維新の会が、連立の絶対条件としていた衆議院の「議員定数削減法案」が臨時国会で自民党と共同提出したが会期末の１６日に年内の成立を断念し、来年の通常国会で成立を目指す考えで高市早苗首相（自民党総裁）と合意し笑顔で握手を交わしたことを報じた。

番組では、見送られたことを受け１６日に吉村氏が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでの生配信で野党へ「腹立つ」と発言。さらに定数削減法案が「自民と維新に有利な案だとか…また、どうしようもないさ、コメンテーターがさ、維新有利になるためにやってたんでしょ？みたいな…そんなしょうもない理由で俺ら定数削減言ってないし、今までもやってきてないわ」などと怒ったことを紹介。メディアの報道内容にも「大手メディアも定数削減反対みたいに言っているけど」などと発言したことも伝えた。

これを受けスタジオでＭＣを務める俳優の谷原章介は「しょうもないコメンテーターから申し訳ないんですが」と切り出すと吉村氏は「いえ、いえ」と応答。谷原は「連立の条件として今年中の定数削減をやりきると『サン！シャイン』ご出演いただいたときに、おっしゃっていましたがなぜ？連立を維持したままなんでしょうか？」と質問した。

これに吉村氏は「これは高市さんとの信頼関係。これは今も続いているということです」とし「法案としては実際に提出するところまで高市さんとやって」などと述べた。続けて国会で審議されなかったことで「成立しようがないんです」と述べ「高市さんは約束は守ってくれていますし、このままスライドして通常国会になったので、通常国会で時間切れはありえないんで、しっかりと結論は出したいと思います」と述べた