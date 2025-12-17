実はいいコンビ？ YouTubeチャンネル「Tom and Mimi」では、しっぽを振り続ける猫とそれに夢中な猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「2匹のやりとりが最高にかわいい」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが「トム」のしっぽをキャッチして「こら！」と怒られる「チャーリー」の表情です！

叱られて反省するも……

注目を集めたのは「Cat Scolds Kitten For Biting His Tail」という動画。猫の「トム」と「チャーリー」が仲良く一緒のベッドで寝転んでいます。しかし、どうやらチャーリーはピコピコと動くトムのしっぽが気になる様子。

目の前で揺れるしっぽを、パッとキャッチしてしまったチャーリー。トムはこの行動が気に入らないようで、チャーリーを「めっ！」と叱ります。

少し反省した顔で前を向くチャーリー。しかし、顔の前を狙いすましたかのようにトムのしっぽがピコピコと動きます。まるで“わざと”のようにも見えますね。そして、思わず手を出してしまうチャーリー。やっぱりトムから「ダメなのニャ！」と怒られるのでした。

顔の前でしっぽが揺れる→キャッチする→怒られる……を何度か繰り返したトムとチャーリー。動画の終盤では、チャーリーの頭に手を置いて「こら！ いい加減にするのニャ！」と言っているかのようなトムの様子もみられました。

動画の視聴者からは「まるでコントみたい」「あんなに顔の前で振られたらつかみたくなっちゃうよね」といったコメントが寄せられています。ほほ笑ましい2匹のやりとりを、ぜひ皆さんも動画でチェックしてみてください。