この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が最適な受け取り順序を提示！『これが結論です！5年ルールが消えた後に最もお得に退職金を受け取る方法について解説します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脱・税理士の菅原氏が、YouTubeチャンネル「脱・税理士スガワラくん」にて『これが結論です！5年ルールが消えた後に最もお得に退職金を受け取る方法について解説します！』と題した動画を公開した。多くの人が老後資金として受け取る退職金とiDeCoについて、受け取るタイミング次第で税額が大きく変わる仕組みを解説している。



菅原氏はまず、退職金とiDeCoが共に税制上優遇される退職所得に分類されることを説明する。その上で「普通の人は何も考えずに退職金とiDeCoを同時に受け取ると、最も損をしている」と警鐘を鳴らした。多くの人が選びがちな同時受け取りが、なぜ最も損をする選択肢なのかを具体的なシミュレーションで示している。



退職所得の税額計算には、勤続年数に応じた退職所得控除が適用される。菅原氏によれば、退職金とiDeCoを同時に受け取ると、それぞれの勤続年数を通算できず、控除額の大きい方を一つしか使えないため課税対象額が増大するという。例として、勤続年数30年で退職金2,000万円と20年間積み立てたiDeCo1,000万円を同時に受け取った場合、税額は約183万円となる。



これを解決するのが、受け取るタイミングをずらす方法である。菅原氏は複数のパターンを比較し、退職金を先に受け取りiDeCoを後にする場合、税額は合計で約90万円に減少すると説明した。しかし最もお得なのはその逆のパターンだと菅原氏は断言する。



iDeCoを先に受け取り退職金をその後に受け取る方法が最適解だと菅原氏は指摘。iDeCoを60歳で、退職金を65歳で受け取るシミュレーションでは、合計税額は約55万円にまで抑えられる。これは先に受け取るiDeCoで退職所得控除を使い、間隔を空けることで後の退職金でも再度勤続年数に応じた控除を満額適用できるためである。



ただし菅原氏は、この方法が今後の税制改正でルール変更される可能性があると指摘する。現行では受け取り間隔が5年以上であればそれぞれの控除が適用されるが、2026年からはこの基準が10年に延長される見込みだ。基準の変更により控除額が制限される場合もあるが、それでもタイミングを意識するだけで税負担が大きく変わる事実は変わらないと菅原氏は述べる。



退職を控えた世代にとって、自身のライフプランと照らし合わせながら最適な受け取り戦略を考える視点が提示されている。