【劇場版 呪術廻戦】榎木淳弥×緒方恵美 パンフレットインタビューを一部公開！
11月7日（金）より公開中の『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』。劇場で発売されているパンフレットより、虎杖悠仁役の榎木淳弥と伏黒恵役の内田雄馬の対談インタビューが一部公開された。
集英社『週刊少年ジャンプ』にて6年半にわたる連載が完結し、シリーズ累計発行部数1億部（デジタル版含む）突破する大人気コミック『呪術廻戦』（芥見下々・著）。2020年10月から2021年3月までTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興行収入265億円の大ヒットを記録。TVアニメ第2期となる「懐玉・玉折／渋谷事変」が2023年7月から12月まで放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。2025年は『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映が劇場公開され、そして、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が11月7日（金）より全国の劇場で公開スタート。
さらに、待望のTVアニメ第3期「死滅回游 前編」が2026年1月8日より毎週木曜深夜0時26分〜MBS／TBS系28 局 ”スーパーアニメイズム TURBO” 枠にて全国同時放送するとも発表されており、『呪術廻戦』はますますの盛り上がりをみせている。
このたび、劇場で発売中の『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』パンフレットより、虎杖悠仁役の榎木淳弥と伏黒恵役の内田雄馬の対談インタビューが一部公開となった。
＞＞＞場面カットやパンフレット書影をチェック！（写真3点）
【榎木淳弥×内田雄馬 対談インタビュー】
――内田さんは「渋谷事変」を経た虎杖はどのように変化したと感じましたか？
内田：「渋谷事変」で経験したことによって虎杖は精神的な不安定さを抱えていて、 ”呪術師として” はいられるとしても、 ”人として” はいられるのだろうかと思いました。個人的には ”呪術師として” の虎杖ではなく、 ”人として” の虎杖を心配する気持ちがあります。それでも彼は前に進もうとしている。伏黒はそんな虎杖に「まずは俺を助けろ」という言葉をかけるわけですが、演じている僕自身は彼のことがとても心配ですね。
――榎木さんはそのセリフをどう受け取りましたか？
榎木：津美紀のことを救いたい伏黒には、言葉どおりの「俺を助けろ」という気持ちがあったのだろうと思います。その上で、この言葉で虎杖はきっと前を向いてくれるだろうとも思っていたはずです。虎杖のことをよくわかっている伏黒だからこその言葉で、このセリフから二人の絆の強さを感じました。少年漫画が原作でありながら、「呪術廻戦」にはこうした感情表現がストレートではない言葉がたびたび出てくるんですよ。このセリフもかなり大人っぽいというか、いろいろな意味を含んだ難しいセリフだと思います。確かに虎杖にとっては新たな呪いになるかもしれませんが、同時に「また誰かのために戦っていいんだ」「まだ生きていていいんだ」と希望を与えてくれる言葉でもあったと思います。
フルバージョンは劇場パンフレットでお楽しみを。
（C）芥見下々／集英社 （C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
集英社『週刊少年ジャンプ』にて6年半にわたる連載が完結し、シリーズ累計発行部数1億部（デジタル版含む）突破する大人気コミック『呪術廻戦』（芥見下々・著）。2020年10月から2021年3月までTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興行収入265億円の大ヒットを記録。TVアニメ第2期となる「懐玉・玉折／渋谷事変」が2023年7月から12月まで放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。2025年は『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映が劇場公開され、そして、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が11月7日（金）より全国の劇場で公開スタート。
さらに、待望のTVアニメ第3期「死滅回游 前編」が2026年1月8日より毎週木曜深夜0時26分〜MBS／TBS系28 局 ”スーパーアニメイズム TURBO” 枠にて全国同時放送するとも発表されており、『呪術廻戦』はますますの盛り上がりをみせている。
＞＞＞場面カットやパンフレット書影をチェック！（写真3点）
【榎木淳弥×内田雄馬 対談インタビュー】
――内田さんは「渋谷事変」を経た虎杖はどのように変化したと感じましたか？
内田：「渋谷事変」で経験したことによって虎杖は精神的な不安定さを抱えていて、 ”呪術師として” はいられるとしても、 ”人として” はいられるのだろうかと思いました。個人的には ”呪術師として” の虎杖ではなく、 ”人として” の虎杖を心配する気持ちがあります。それでも彼は前に進もうとしている。伏黒はそんな虎杖に「まずは俺を助けろ」という言葉をかけるわけですが、演じている僕自身は彼のことがとても心配ですね。
――榎木さんはそのセリフをどう受け取りましたか？
榎木：津美紀のことを救いたい伏黒には、言葉どおりの「俺を助けろ」という気持ちがあったのだろうと思います。その上で、この言葉で虎杖はきっと前を向いてくれるだろうとも思っていたはずです。虎杖のことをよくわかっている伏黒だからこその言葉で、このセリフから二人の絆の強さを感じました。少年漫画が原作でありながら、「呪術廻戦」にはこうした感情表現がストレートではない言葉がたびたび出てくるんですよ。このセリフもかなり大人っぽいというか、いろいろな意味を含んだ難しいセリフだと思います。確かに虎杖にとっては新たな呪いになるかもしれませんが、同時に「また誰かのために戦っていいんだ」「まだ生きていていいんだ」と希望を与えてくれる言葉でもあったと思います。
フルバージョンは劇場パンフレットでお楽しみを。
（C）芥見下々／集英社 （C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会