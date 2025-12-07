Ë¡Ì³¥¢¥·¥¹¥ÈAI¥Ä¡¼¥ë¤ËÉô³°¼Ô¤¬¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤ÊÀÈ¼åÀ¤¬Â¸ºß¤·10Ëü·ï¶á¤¯¤Îµ¡Ì©¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬±ÜÍ÷²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ
AI¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÛ¸î»Î¸þ¤±¤ÎAI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢AI¤òÍÑ¤¤¤¿Ë¡Ì³¥¢¥·¥¹¥È¥Ä¡¼¥ë¡ÖFilevine¡×¤Ëµ¡Ì©¾ðÊó¤¬Ï³¤ì¤ëÀÈ¼å(¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯)À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¸¦µæ¼Ô¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ã¥Ô¥í»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÈ¼åÀ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½¤Àµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìó10Ëü·ï¤Îµ¡Ì©¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
How I Reverse Engineered a Billion-Dollar Legal AI Tool and Found 100k+ Confidential Files | Alex Schapiro
Filevine¤ÏÈ½Îã´ÉÍý¤äÊ¸½ñ´ÉÍý¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿Ë¡Ì³¥¢¥·¥¹¥È¥Ä¡¼¥ë¤Ç¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤Î·ë²Ì¡¢É¾²Á³Û¤¬10²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥Ô¥í»á¤ÏË¡Î§»öÌ³½ê¤¬ÂçÎÌ¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤òFilevine¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Ë¡Ì³¥¢¥·¥¹¥È¥Ä¡¼¥ë¤Î¥Ç¥â´Ä¶¤ÏË¡Î§»öÌ³½ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤·¤«¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ã¥Ô¥í»á¤¬¥µ¥Ö¥É¥á¥¤¥óÎóµó¤È¤¤¤¦¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¥Ç¥â¥µ¥¤¥È¤òÃµ¤·¤¿·ë²Ì¡Ömargolis.filevine.com¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥Ö¥É¥á¥¤¥ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È°Ê²¼¤Î¡ÖFilevine¤Î´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥Ç¥â¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Î¸ÜµÒ¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤À¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã±½ã¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÆÉ¤ß¹þ¤ß¥Ú¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Chrome¤Î³«È¯¼Ô¥Ä¡¼¥ë¤Ç¥Ç¥â¥µ¥¤¥È¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Ç¥â¥µ¥¤¥È¤«¤é¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£
¤µ¤é¤ËÊ¬ÀÏ¤ò¿Ê¤á¤¿·ë²Ì¡¢ÁÈ¿¥¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡ÖBox¡×¤Î´ÉÍý¼Ô¥È¡¼¥¯¥ó¤òÈ¯¸«¡£¤³¤Î¥È¡¼¥¯¥ó¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇBox¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡Ì©¾ðÊó¤ä¸ÜµÒ¾ðÊó¤Ê¤É¤Ø¤Î´°Á´¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£¥·¥ã¥Ô¥í»á¤¬¡Öconfidential(µ¡Ì©)¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¸¡º÷¤·¤¿·ë²Ì¡¢9Ëü8693·ï¤â¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ã¥Ô¥í»á¤ÏÀÈ¼åÀ¤ÎÂ¸ºß¤ò2025Ç¯10·î27Æü¤ËFilevine¤ØÊó¹ð¡£¤½¤Î¸å¡¢2025Ç¯11·î4Æü¤Ë¤Ï½¤Àµ´°Î»¤ÎÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£