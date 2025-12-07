プロデューサーは秋元康氏

日本レコード大賞は今年で67回目。TBS系での放送は12月30日だ。大賞候補となる優秀作品賞の10作品、最優秀新人賞候補となる新人賞4組が11月21日に発表され、前者には3連覇を狙うMrs. GREEN APPLEの「ダーリン」、人気の男性5人組ボーカルダンスユニットM!LKのヒット曲「イイじゃん」などがノミネートされた。

【写真を見る】スゴい経歴のイケメンぞろい！ 新人賞候補の「異色のグループ」とは？

目を引いたのは後者、新人賞の方だ。

NHK紅白初出場が決まった7人組ガールズグループHANAなど日韓のアイドルグループ3組と並んで、“異色”の男性グループSHOW-WA & MATSURIが選ばれたのである。レコ大の審査委員経験のある音楽記者が解説する。

「彼らはAKB48や乃木坂46などの女性アイドルグループを生んだ音楽プロデューサーで作詞家の秋元康氏（67）が『昭和歌謡・昭和ポップスを現代に』というコンセプトで世に送り出した、2組の男性グループによる“連合体”です。2年前にエイベックスなど大手レコード会社や芸能事務所の主催で『夢をあきらめるな！男性グループオーディション』が開催され、3000人を超える応募者から12人が勝ち残りました」

12人はひとまとまりにはされず、「SHOW-WA（昭和）」と「MATSURI（祭り）」という、各6人組のグループ二つが結成された。

異色なのは、その顔触れ。

「12人は、名古屋グランパスエイトなどに所属し、サッカーU-20代表入りもした元Jリーガー青山隼（37）はじめ、清掃作業員、看護師、料理研究家などさまざまな職種の経験者が集まっています。年齢も下は31歳から上は42歳まで。SHOW-WAは昭和のムード歌謡を中心に歌うアダルトなグループ、MATSURIは昭和・平成のポップスを歌う“お祭りチーム”といった色分けで、競い合うライバルとして売り出されました」

「ぽかぽか」にレギュラー出演

昭和歌謡。そう聞くと、先行する男性人気グループ、純烈の名が思い出される。彼らはスーパー銭湯や健康ランドなどへ地道に営業に回って人気が出た。それにあやかろうというわけか、こちらの2グループもデビュー前に全国21カ所のイオンモールを回るツアーからスタートしている。

「一方、秋元プロデュースの看板も効いて、フジテレビ系の昼のバラエティー番組『ぽかぽか』に両者ともレギュラー出演を果たします。メジャーデビューを懸けた、視聴者による投票対決企画も行われ、結果、SHOW-WAが勝利。彼らは昨年9月に『君の王子様』をリリースし、オリコン週間シングルランキングで2位を獲得したこの曲は『ぽかぽか』のエンディングテーマにもなりました。MATSURIも遅れること4カ月、今年1月に『アヴァンチュール中目黒』でデビューし、オリコン週間シングルランキングで見事、初登場1位に輝いています」

シニアからの注目

日本レコード大賞は1959年に始まった「歌謡界最大の賞」と位置付けられ、番組の注目度も高かった。

視聴率は沢田研二が『勝手にしやがれ』で大賞を取った77年に歴代最高の50.8％を記録。だが、近年は10％を切るなど存在感は低下している。

「優秀作品賞、新人賞などが発表された当日、12人は『ぽかぽか』に出演して、“実感がないけれど、慢心せずに、これからも12人で力を合わせて頑張っていきたい”と喜んでいました。まだまだ音楽業界ではレコ大のブランド力は大きい。レコ大も彼らのおかげでシニアからの注目を取り戻すかもしれません」

10代、20代の並みいるアイドルに伍して、30代、40代の「一風変わった面々」は最優秀新人賞という栄冠を手にできるか。

「週刊新潮」2025年12月4日号 掲載