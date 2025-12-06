¡È¹ñÊõBODY¡É±Ý¸¶°ÍÆá¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤ËÈà»á¤¬·ëº§¡×¤Ç¶ì¾Ð¤¤
¡¡¡È¾×·â¤Î¹ñÊõBODY¡É¤ÈÏÃÂê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦±Ý¸¶°ÍÆá¡Ê28¡Ë¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç2nd¼Ì¿¿½¸¡ØI am Ina¡ÙÈ¯ÇäµÇ°µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£4ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¤ÇÏÃ¤·¤¿Îø°¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¿¬´Ý¸«¤¨¡ª¥Ï¥ßÆý¤¹¤´¤¤¿åÃå¡Ä±Ý¸¶°ÍÆá¤Î¥°¥é¥Ó¥¢
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë¡¢»ä¤ÎÈà»á¤¬·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¼Ô¤¬¿¨¤ì¤ë¤È¡¢±Ý¸¶¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ê²á¤®¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤ÞÈ¿¾Ê¤Ç¤¹¡¢¤¢¤ì¤Ï¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦½ý¤Ä¤¤¤¿ÏÃ¤Ï½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¹¬¤»¤À¤Ã¤¿ÏÃ¤È¤«¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëÈÖÁÈ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¼«¶È¼«ÆÀ¤À¤·¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Å±²ó¤Ç¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤ÐÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤Ç¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¤¢¤Î¤È¤½ý¤Ä¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¥×¥é¥¹¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Î»£±ÆÃÏ¤Ï¡¢²Æ¤Î¥Õ¥£¥¸¡¼¤ÈÅß¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥·¥É¥Ë¡¼¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤òµ¨Àá´¶¤Î°Û¤Ê¤ë2¥ö¹ñ¤ÇÃúÇ«¤Ë¤È¤é¤¨¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥Ó¡¼¥Á¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¥Õ¥£¥¸¡¼¤Î³¤¤Ç¤Ï¡¢Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤òÈäÏª¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤²¦Æ»¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÉ¬¸«¤À¡£°ìÅ¾¤·¤ÆÂçÅÔ»Ô¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¤Ç¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¿§¹á¤ò¾ú¤¹¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿²µ¯¤¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢T¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ç´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Î¸Â³¦¤òÆÍÇË¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¤Î°ÕÍßºî¤Ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¡¢ËÜºî¤Ç±Ý¸¶¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ë¿Í¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤1ºý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
