¡¡¤Þ¤µ¤Ë°ÛÎã¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Þ¥¨¥±¥ó¤Ï¡ÖÅÄÃæ¾Âç¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë¡×¡Äµð¿Í¤È¥ä¥¯¥ë¥È¤ò½³¤Ã¤Æ³ÚÅ·Æþ¤ê¤Î¿¼ÁØ
¡¡µð¿Í¤Ï28Æü¡¢¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¡Ê28¡Ë¤ò¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥ª¥³¥¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜ¿Í¤È¤âÏ¢Íí¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤Ï¡ÖÍèµ¨°Ê¹ß¤Î³èÌö¤Î¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¥ª¥³¥¨Áª¼ê¤âÅöµåÃÄ¤â¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¥³¥¨Áª¼ê¤¬³¤³°¤ÎÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ê¤ÉÂ¾µåÃÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀß¤±¤¿¤Û¤¦¤¬ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤È¤Î·ëÏÀ¤ËÃ£¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£11·îËö¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÁ´ÊÝÎ±¼ÔÁª¼êÌ¾Êí¤Ø·ÇºÜ¤·¤Ê¤¤±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤ëµð¿ÍOB¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö28Æü¤Ë¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¤Ç¡Ø¥ª¥³¥¨¤¬Îý½¬Êý¿Ë¤ò¤á¤°¤ê°¤Éô´ÆÆÄ¤È³Î¼¹¤«¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤â·çÀÊ¤Ç¡È¹ÔÊýÉÔÌÀ¡É¡Ù¤È¤¤¤¦µ»ö¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÊý¿Ë¤¬¹ç¤ï¤º¡¢½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤â¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î¼«Í³·ÀÌóÈ¯É½¤À¤±¤Ë¡¢±ßËþÂàÃÄ¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡µÈÂ¼Ä÷¾ÏCBO¥Á¡¼¥à±¿±ÄÃ´Åö¡Ê62¡Ë¤âÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¡£°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ª¥³¥¨¤ÈµåÃÄ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢³¤³°¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Â¾¥Á¡¼¥à¤Ç¿·¤¿¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï³¤³°¤¬°ìÈÖ¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÌ´¤È¤«ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤ëµå³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö³ÚÅ·»þÂå¤«¤éÌäÂê¹ÔÆ°¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢½µ´©»ïÊóÆ»¤Ç¡¢³ÚÅ·»þÂå¤ËË½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¬¼çºÅ¤¹¤ë±ãÀÊ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¥ª¥³¥¨¼«¿È¤Ï¼çºÅ¼Ô¤ÎÁÇÀ¤òÃÎ¤é¤µ¤»¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î¾ï½¬¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÈ¯³Ð¡£2·î¤ËµåÃÄ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤Æ²áµî¤ÎÍøÍÑ¤ò¼«¼ç¿½¹ð¡£5·î¤ËÃ±½ãÅÒÇî¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£ÉÔµ¯ÁÊ¡Êµ¯ÁÊÍ±Í½¡Ë¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÆ¤ÓÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤òÃÎ¤ê¤Ä¤Ä¡¢°ì·³¤Î»î¹ç¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢²¸¤òµØ¤ÇÊÖ¤µ¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜ¿Í¤¬½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢Ìñ²ðÊ§¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤É¤¦¤¾¤É¤¦¤¾¤È¤¤¤¦·Á¡£ÁÇ¹Ô¤Î°¤µ¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâÂ¾µåÃÄ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡µð¿Í¤Ç¤ÏÊá¼ê¤Î»³À¥¿µÇ·½õ¡Ê24¡Ë¤¬Â¾µåÃÄ¤Ø¤Î°ÜÀÒÄ¾ÁÊ¤ò¸ø¸À¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥ª¥³¥¨¡Ä¡Ä°¤Éô´ÆÆÄ¡¢·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤ÎÍèµ¨¤Ø¸þ¤±¡¢Á°ÅÓÂ¿Æñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡µð¿Í¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ºò¥ª¥Õ¤Î¹ÃÈå¤Î³ÍÆÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âµåÃÄÆâ³°¤«¤éÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤â¤Þ¤¿¡ÈÇÈÌæ¤ò¹¤²¤ëÊä¶¯¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Íû¾µ菀¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼¾¾ËÜ¹ä¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ì·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤¤¤Þ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
