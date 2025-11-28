¹Ä»Ì¤Î½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ç¤Ï°ú¤·Ñ¤²¤Ê¤¤¡Ä¹Ä¼¼¸¦µæ²È¤¬Ž¢"°¦»Ò¹ÄÂÀ»Ò"¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤Ž£¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤ÊÍýÍ³
¢£Å·¹ÄÊÅ²¼¤Î¡Ö¹ñ»ö¹Ô°Ù¡×¤È¤¤¤¦¤ªÌ³¤á
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Î¤ªÌ³¤á¤Ï¡¢¤ª¤è¤½3¼ïÎà¤ËÀ°Íý¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤Î1¤Ä¤Ï¡¢·ûË¡¤ËÎóµó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñ»ö¹Ô°Ù¡£¡ÖÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÇ¤Ì¿¡×¤ä¡Ö¹ñ²ñ¤Î¾¤½¸¡×¤Ê¤É¡¢13¼ïÎà¤¢¤ë¡£
Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬Ë¡Åª¤ÊµÁÌ³¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¾¯¤·°Õ³°¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤³¤Î¹ñ»ö¹Ô°Ù¤À¤±¤À¡£
¹ñ»ö¹Ô°Ù¤Ï¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬É¬¤º¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤«¤éÀµ¼°¤Î°ÑÇ¤¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼°Ê³°¤ÏÃ¯¤â¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¹ñ²È¤Î±¿±Ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¿õÍ×¤Ê»ö¹à¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹ñ²ñ¤ÎÂ¿¿ô¤Ë¤è¤ëµÄ·è¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ½°±¡µÄ°÷¤¬Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¡È»ØÌ¾¡É¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÈÇ¤Ì¿¡É¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¿·¤·¤¤Æâ³Õ¤ÏÈ¯Â¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢¹ñ»ö¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆâ³Õ¤Î½õ¸À¤È¾µÇ§¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏË¡Åª¤Ë¤Ï¡ÈÆâ³Õ¤Î°Õ»×¡É¤Ë¤è¤ë¹Ô°Ù¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤¬¡ÈËµ·Ï¤Î¹Ä»Ì¡É¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë´ûÄê¤Î»ö¼Â¤ò²þ¤á¤Æ¸ø¼¨¤¹¤ë¡¢¡ÖÎ©¹Ä»Ì¤ÎÎé¡×¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Îµ·¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¡ÈÄ¾·Ï¤Î¹ÄÂÀ»Ò¡É¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖÎ©ÂÀ»Ò¤ÎÎé¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ëµ·Ï¤Î¹Ä»Ì¤ÏÎà»÷¤Îµ·¼°¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¸¶Â§¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¹ñ»ö¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅ·¹ÄÊÅ²¼¤ËÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¤´¼«¿È¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤Ë¼¡Âå¤òÂ÷¤½¤¦¤È¤µ¤ì¤¿¡¢¤ÈÁá¹çÅÀ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤à¤·¤í¡¢Ëµ·Ï¤Î¹Ä»Ì¤ò¼¡¤ÎÅ·¹Ä¤È¤·¤ÆÂ¨°Ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹ÄÂÀ»Ò¡×¤ÈÆ±¤¸Î©¾ì¤Î¤è¤¦¤Ë°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤¿¡¢¡ÈÆâ³Õ¤Î»×ÏÇ¡É¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ëµ·¼°¤À¤Ã¤¿¡£
¢£2Âç¹Ô¹¬·¼¤«¤é4Âç¹Ô¹¬·¼¤Ø
¼¡¤Ë¡¢¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤Î¸øÅª¤Ê¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤é¡ÖÆüËÜ¹ñÌ±Åý¹ç¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤¤¤¦·ûË¡¾å¤ÎÃÏ°Ì¤òº¬µò¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ï·ûË¡¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¹±Îã²½¤·¤¿¹Ô»ö¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐËèÇ¯¡¢¹Ä¹¡ÊÅ²¼¤È¤´°ì½ï¤ËÃÏÊý¤òË¬¤ì¤é¤ì¤ë¡Ö4Âç¹Ô¹¬·¼(¤®¤ç¤¦¤³¤¦¤±¤¤)¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ÎÃÏÊý¤´Ë¬Ìä¤Ï¡¢¾¼ÏÂ»þÂå¤Ë¤Ï¡ÖÁ´¹ñ¿¢¼ùº×¡×¤È¡Ö¹ñÌ±ÂÎ°éÂç²ñ¡Êº£¤Ï¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ë¡×¤Î2Âç¹Ô¹¬·¼¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¿À®¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¹ÄÂÀ»Ò¤Î¤´¸øÌ³¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÁ´¹ñË¤«¤Ê³¤¤Å¤¯¤êÂç²ñ¡×¤¬¡¢¿·¤·¤¯Å·¹Ä¤Î¤´¸øÌ³¤Ë³Ê¾å¤²¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢3Âç¹Ô¹¬·¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÎáÏÂ¤Îº£¤Ï¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¹ÀµÜ(¤Ò¤í¤Î¤ß¤ä)ÅÂ²¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¤ËÂè1²ó¤«¤é»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¹ñÌ±Ê¸²½º×¡×¡¢¤ª¤è¤ÓÊ¿À®»þÂå¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÁ´¹ñ¾ã³²¼Ô·Ý½Ñ¡¦Ê¸²½º×¡×¤¬Ê¿À®29Ç¯ÅÙ¤«¤é°ìÂÎÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤Î¤´¸øÌ³¤«¤éÅ·¹Ä¤Î¤´¸øÌ³¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢4Âç¹Ô¹¬·¼¤È¤¤¤¦·Á¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÈïºÒÃÏË¬Ìä¤Ï¡Ö¼«Á³¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î
¹ñÌ±¤Ë°õ¾Ý¤¬¿¼¤¤ÈïºÒÃÏ¤Ø¤Î¤ª½Ð¤Þ¤·¤ä¡Ö°ÖÎî¤ÎÎ¹¡×¤Ê¤É¤â¡¢¡Ö¹ñÌ±Åý¹ç¤Î¾ÝÄ§¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ÊÎáÏÂ3Ç¯¡Î2021Ç¯¡Ï¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¸«¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¹Ä¼¼¤È¤·¤Æ¤Î¡×¸øÅª¤Ê¤ªÎ©¾ì¤è¤êÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤´ËÜ¿Í¤Î¡Ö¼«Á³¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤¬¤ª¤¢¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¹ñ»ö¹Ô°Ù¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢À©ÅÙÅª¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ì³¤á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤à¤·¤í¤´¼«¿È¤Î¡È»×¤¤¡É¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¡Ö¾ÝÄ§¹Ô°Ù¡×¤ÎËÜ¼Á¤À¤í¤¦¡£
¹ñÌ±¤È¤Î¿®Íê¤È·É°¦¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¹ñÌ±Á´ÂÎ¤Î°ìÂÎ´¶¤ò·Áºî¤ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¹×¸¥¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¢£ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¹Ä¼¼¤Îº×¤ê
°Ê¾å¤Î2¤Ä¤Î¤ªÌ³¤á¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¹ñÌ±¤Î»ëÌî¤ËÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤ªÌ³¤á¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï²¿¤«¡£¡Ö¹Ä¼¼¤Îº×¤ê¡×¤À¡£
º×¤ê¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤ªÌ³¤á¤À¡£²¿¤è¤ê¹Ä¼¼¤´¼«¿È¤¬Îò»ËÅª¤Ëº×¤ê¤ò½Å¤ó¤¸¤Æ¤³¤é¤ì¤¿»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¡Ê¡Ø±§Â¿Å·¹Ä¸æµ(¤®¤ç¤)¡Ù¡Ø¶ØÈë¾¶(¤¤ó¤Ô¤·¤ç¤¦)¡Ù¤Ê¤É¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºî²È¤Î»°ÅçÍ³µªÉ×¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ÖÌäÂêÄóµ¯¡×¡Ë¡£
¡ÖÂçÅýÎÎ¤È¤ÏÀ¤½±¤Î°ìÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢À¤Â¯Åª·¯¼ç¤È¤Ïº×ã«(¤µ¤¤¤·)¤Î°ìÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Û¤Ê¤ëÅ·¹Ä¡×¤È¡£
ÁªµóÀ©¤ÎÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·¯¼ç¤ÏÀ¤½±À©¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÈÌ¤Î·¯¼ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ·¹Ä¤Ïº×ã«¤ò¼«¤é¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÌ³¤á¤È¤µ¤ì¤ëÅÀ¤Ç¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È°Û¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤À¡£
»ä¤Ê¤ê¤Î¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¸ÅÂå°ÊÍè¡¢¹ñ²È¤Î¸øÅª¤ÊÃá½ø¤ÎÄºÅÀ¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡ÖÅ·¹Ä¡×¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤ëÊý¤¬¡¢¿´¿È¤òÀ¶¤á¤Æ¼«¤éº×¤ê¤Ë»Å¤¨¤ëÂÎ¸³¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¶¾ô¡¦Ìµ»ä¤Ç¤Ø¤ê¤¯¤À¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹ñÌ±·ë¹ç¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤´¿´¶¤ò¤è¤êËá¤«¤ì¤ë°ÕÌ£¤ò¤â¤Ä¡¢¤È¡£
¡Ö¹ñ»ö¹Ô°Ù¡×¤ä¡Ö¾ÝÄ§¹Ô°Ù¡×¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¡È¿´¤Î¹½¤¨¡É¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤±Ä¤ß¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¢£3¤Ä¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤ë¹Ä¼¼¤Îº×¤ê
¹Ä¼¼¤Îº×¤ê¤Ï3¤Ä¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤ë¡£
¢»³ÎÍ(¤µ¤ó¤ê¤ç¤¦)º×ã«
£Ä¼º×(¤Á¤ç¤¯¤µ¤¤)
¡¤ÎµÜÃæº×ã«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹Äµï¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëµÜÃæ»°ÅÂ¡á¹ÄÁÄ¤ÎÅ·¾ÈÂç¿À¤òã«¤ë¸½ê(¤«¤·¤³¤É¤³¤í)¡¢¹Ä¼¼¤ÎÁÄÀè¤Î¸æÎî¤òã«¤ë¹ÄÎîÅÂ(¤³¤¦¤ì¤¤¤Ç¤ó)¡¢È¬É´Ëü¤Î¿À¡¹¤òã«¤ë¿ÀÅÂ¡¢¤ª¤è¤Ó¿·¾¨º×(¤Ë¤¤¤Ê¤á¤µ¤¤)¤ò¹Ô¤¦¿À²ÅÅÂ(¤·¤ó¤«¤Ç¤ó)¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤Î¹±Îã¤Îº×¤ê¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ï¡¢µÜÆâÄ£¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡Ö¼çÍ×º×µ·°ìÍ÷¡×¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¤Î»³ÎÍº×ã«¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤Û¤È¤ó¤É¸«Æ¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¹Äµï¤Î³°¡¢ÆàÎÉ¸©³à¸¶(¤«¤·¤Ï¤é)»Ô¤Ë¤¢¤ë½éÂå¤Î¿ÀÉðÅ·¹ÄÎÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ëÎòÂåÅ·¹Ä¤Î»³ÎÍ¡Ê¤ß¤µ¤µ¤®¡¢¤ªÊè¡Ë¤Ç¤Îº×Åµ¤À¡£
µÜÃæº×ã«¤Î¹±Îã¤Î¡ÖÅ·¹Äº×¡×¡Ê¾¼ÏÂÅ·¹Äº×¡á1·î7Æü¡¢¿ÀÉðÅ·¹Äº×¡á4·î3Æü¡Ë¤ä¡ÖÎãº×¡×¡Ê¹§ÌÀÅ·¹ÄÎãº×¡á1·î30Æü¡¢¹á½ß¹Ä¹¡Îãº×¡á6·î16Æü¡Ä¡Ä¤Ê¤É¡Ë¤Î¤ª¤ê¤ä¡¢¤µ¤é¤ËÎ×»þ¤Î¡Ö¼°Ç¯º×¡×¡Ê¤¿¤È¤¨¤ÐºòÇ¯10·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ØôÆÁ(¤¤¤È¤¯)Å·¹ÄÆóÀé¸ÞÉ´Ç¯¼°Ç¯º×¡Ë¤Î¤ª¤ê¤Ê¤É¤Ë¡¢¹ÄÎîÅÂ¤Ç¤Îº×¤ê¤È¤ÏÊÌ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
£¤ÎÄ¼º×¤Ï¡¢Å·¹Ä¤Î»È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄ¼»È(¤Á¤ç¤¯¤·)¡×¤ò¡¢°ËÀª¤Î¿ÀµÜ¤ä¤½¤Î¤Û¤«³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ë¹Ä¼¼¤È¤Î¤æ¤«¤ê¤¬¿¼¤¤16¤Î¿ÀµÜ¡¦¿À¼Ò¡ÊÄ¼º×¼Ò¡Ë¤Ëº¹¸¯¤·¤Æ¡¢Å·¹Ä¤Î¤´º×Ê¸(¤µ¤¤¤â¤ó)¤ò¿ÀÁ°¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¡¢¤¿¤Æ¤Þ¤Ä¤ê¤â¤Î¡ÊÊ¾Êª(¤Ø¤¤¤â¤Ä)¡Ë¤òÊû¤²¤ëº×¤ê¤ò¤¤¤¦¡£
¢£º×¤ê¤Ï¡ÖÄ¾·Ï¡×·Ñ¾µ¤¬¸¶Â§
¹Ä¼¼¤Îº×¤ê¤ÇÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢º×ã«¤Ë»Å¤¨¤ëÀº¿À¡¢ºîË¡¤Î·Ñ¾µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÄ¾·Ï¡×¤Î¹ÄÂÀ»Ò¤Ë¤è¤ë¼õ¤±·Ñ¤®¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤À¡£
¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸Å¼°¤ÎÁõÂ«¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢µÜÃæ»°ÅÂ¤ÎÅÂÆâ¤ËÆþ¤Ã¤ÆºîË¡¤ò¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Âçº×¤Ç¤ÏÅ·¹Ä¹Ä¹¡¤ª¤è¤Ó¹ÄÂÀ»Ò¡Êº£¤ÏÎã³°Åª¤Ë¹Ä»Ì¡¢°Ê²¼Æ±¤¸¡ËÆ±ÈÞ¡¢¾®º×¤Ç¤ÏÅ·¹Ä¤È¹ÄÂÀ»Ò¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡Ê¸½ºß¡¢¹Ä¹¡ÊÅ²¼¤Ï¤´ÂÎÄ´¤¬À°¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤´ô£ÇÒ(¤è¤¦¤Ï¤¤)¤ä¤ª¿µ¤ß¡Ë¡£
µÜÃæº×ã«¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¿·¹ò¡ÊÊÆ¤È°À¡Ë¤Ê¤É¤ò¹ÄÁÄ¿À¤Ê¤É¤Ë¶¡¤¨¡¢¿À¤Î²¸·Ã¤Ë´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¿·¾¨º×¤À¡£¤³¤Îº×Åµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·Î©¤ÁÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
¢£¿·¾¨º×¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÌëÃæ¤Îº×¤ê
¿·¾¨º×¤Ï11·î23Æü¤ÎÌë¤«¤éÍâÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¿À²ÅÅÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
Å·¹Ä¤Ï¡¢¤³¤Îº×¤ê¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤ë²«È§À÷(¤³¤¦¤í¤¼¤ó)¤Î¸æêÜ(¤´¤Û¤¦)¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃÊÌ¤Ë½ãÇò¤Î¸¨¤Î¸æº×Éþ(¤´¤µ¤¤¤Õ¤¯)¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤ë¡£
´§¤Î¸å¤í¤Ë¿â¤ì²¼¤¬¤ëå÷(¤¨¤¤)¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾þ¤ê¤â¡¢Å·¹Ä¤ÏÉáÄÌ¥Ô¥ó¤ÈÎ©¤Ã¤¿Î©å÷(¤ê¤å¤¦¤¨¤¤)¤À¤¬¡¢¤³¤Îº×¤ê¤Î»þ¤À¤±¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¡¢Çò¤¤À¸¸¨(¤¹¤º¤·)¤ÎÉÛ¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿·¹ò¤Ê¤É¤ò¤´¼«¿È¤Ç¶¡¤¨¤é¤ì¤ëºîË¡¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤«¡¢¡È¿ÀÀ»¤µ¡É¤ÎÉ½¼¨¤Ê¤É¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ºÇ¤âÂºµ®¤ÊÅ·¾ÈÂç¿À¤Ë¼«¤é¤ª¶¡¤¨¤µ¤ì¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤Ø¤ê¤¯¤À¤Ã¤¿¤ª»Ñ¤ò¼¨¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¢£Å·¹Ä¤È¹ÄÂÀ»Ò¤À¤±¤¬¿À²ÅÅÂ¤Ë
¤³¤Îº×¤ê¤Ç¿À²ÅÅÂ¤ËÆþ¤ë¹Ä¼¼¤ÎÊý¤Ï¡¢Å·¹Ä¤Î¤Û¤«¤Ï¹ÄÂÀ»Ò¤À¤±¡£¿À²ÅÅÂ¤ÎÀµÅÂ¡ÊÊì²°¡Ë¤Ë¤ÏÅ·¹Ä¤À¤±¤¬¤ªÆþ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤ÏÎÙ¤ÎÀ¾³ÖÅÂ(¤Ë¤·¤«¤¯¤Ç¤ó)¤ÇÀµºÂ¤ò¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡£
Å·¹Ä¤Ï¡¢¿·¹ò¤Ê¤É¤ò»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤Ë¤ª¶¡¤¨¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤´ÇÒÎé¤Î¸å¡¢¸æ¹ðÊ¸(¤ª¤Ä¤²¤Ö¤ß)¤òÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¹ÄÁÄ¿À¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯·Á¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤â¿·¹ò¤äÇò¼ò(¤·¤í¤)¡¦¹õ¼ò(¤¯¤í¤)¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Îº¢¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤ÏÀµÅÂ³°¤ÎÆîÂ¦¤Î¤Ò¤µ¤·ÉôÊ¬¤Ë¿Ê¤ó¤ÇÇÒÎé¤ò¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¡ÖÍ¼(¤è¤¤)¤Îµ·¡×¡Ê¸á¸å6»þ¤«¤é¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç¡Ë¡¢¡Ö¶Ç(¤¢¤«¤Ä¤)¤Îµ·¡×¡Ê¸á¸å11»þ¤«¤éÍâÄ«¸áÁ°1»þ¤Þ¤Ç¡Ë¤È2ÅÙ·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£
¹ÄÂÀ»Ò¤ÏÀµÅÂÆâ¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÎÙ¤ÎÉô²°¤Ç¿´¤òÀ¡¤Þ¤»¤Æ¡¢¿ÀÀ»¤Ç¸·½Í¤Êº×¤ê¤òÂÎ´¶¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
Å·¹ÄÊÅ²¼¤ÏÊ¿À®»þÂå¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¡Ö¹ÄÂÀ»Ò¡×¤È¤·¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢¡ÈÅ·¹Ä¤Îº×¤ê¡É¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¶ÃÏ¤Ë»ê¤é¤ì¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Êº×¤ê¤Î¼¡Âå¤Ø¤Î·Ñ¾µ¤¬¡¢¤Ä¤Ä¤¬¤Ê¤¯¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Ëµ·Ï¤Î¹Ä»Ì¤Î¾ì¹ç¤Ï»ö¾ð¤¬°ã¤¦¡£
¢£¼õ¤±·Ñ¤°¤¿¤á¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¹ÄÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤
ÎáÏÂ¤Î¹Ä¼¼¤Î¾ì¹ç¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤¬ÉÔºß¤À¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ëµ·Ï¤Î¹Ä»Ì¤Î½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤¬ÅÂÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤¬¤»¤Ã¤«¤¯¤´Ç®¿´¤Ëº×¤ê¤ÎÂÎ¸³¤òÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤È¤Î¤´Ç¯Îðº¹¤¬¤ï¤º¤«5ºÐ¤È¶á¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÂ¨°Ì¤µ¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
°ìÊý¡¢¼¡À¤Âå¤Î·ÉµÜ(¤È¤·¤Î¤ß¤ä)¡Ê°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¡ËÅÂ²¼¤âÍª¿Î¿Æ²¦ÅÂ²¼¤â¡¢°ìÈÌ¤Î¹ÄÂ²¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Âçº×¤äÎãº×¤Î»þ¤Ë»°ÅÂ¤Î³°¤ÎÄí¾å¤ÎÖê¼Ë(¤¢¤¯¤·¤ã)¤È¤¤¤¦´ÊÁÇ¤Ê·úÊª¤ÎÃæ¤Ç»²Îó¤µ¤ì¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£
ÉþÁõ¤Ï¡¢·ÉµÜÅÂ²¼¤Ï¤Û¤«¤Î½÷À¹ÄÂ²¤ÈÆ±¤¸¤¯¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¡Ê¥í¡¼¥Ö¥â¥ó¥¿¥ó¥È¡Ë¤«¥Ç¥¤¥É¥ì¥¹¡¢Íª¿ÎÅÂ²¼¤â¤Û¤«¤ÎÃËÀ¹ÄÂ²¤ÈÆ±¤¸¤¯¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥È¤È¤¤¤¦ÍÎÁõ¤À¡£
ºîË¡¤È¤·¤Æ¤Ïº×Åµ¤Î½ª¤ï¤êº¢¤Ë¡¢¤³¤ì¤â¤Û¤«¤Î¹ÄÂ²Êý¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢»°ÅÂÀµÌÌ¤ÎÌÚ¤Î³¬ÃÊ¤Î²¼¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÇÒÎé¤ò¤µ¤ì¤ë¤À¤±¡£
Æ±¤¸º×¤ê¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢¿´¿È¤òÀ¶¤á¤Æ¸Å¼°¤ÎÁõÂ«¤ÇÅÂÆâ¤Ë¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤Î¤È¡¢ÍÎÁõ¤ÇÅÂ³°¤«¤éÇÒÎé¤¹¤ë¤À¤±¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¡È·Ð¸³¤Î¼Á¡É¤Ë¤ª¤¤¤Æ±ó¤¯³Ö¤¿¤ëµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢º×¤ê¤ò¡Ö¼¡¤ÎÀ¤Âå¡×¤Ë¼õ¤±·Ñ¤°¤Ù¤·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¹ÄÂ²¤¬¡¢Ã¯¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¢£¹ÄÂÀ»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë¤Î¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤À¤±
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£
µÜÃæ»°ÅÂ¤ä¿À²ÅÅÂ¤Ç·«¤êÊÖ¤·º×¤ê¤Ë»Å¤¨¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¼¡¤Î»þÂå¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¹Ä¼¼º×ã«¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ï¡¢º×¤ê¤Î·Ñ¾µ¤ò½Å¤ó¤¸¤ëÎ©¾ì¤«¤é¤Ï¡¢·è¤·¤ÆË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¹Ä¼¼¤Îº×¤ê¤Ï¡¢¡Ö¹ÄÂÀ»Ò¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜÍè¤Î»Ñ¤À¡£
¹ÄÂÀ»Ò¤È¤Ï¡Ö¹Ä»Ì¤¿¤ë¹Ä»Ò¡×¡Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ½ç°Ì¤¬Âè1°Ì¤ÎÅ·¹Ä¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢ÎáÏÂ¤Î¹Ä¼¼¤Ç¹ÄÂÀ»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë»ñ³Ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Í£°ì¤Î¹Ä½÷¡¢·ÉµÜÅÂ²¼¤ª°ìÊý¤À¤±¤À¡£
¹Ä¼¼¤Îº×¤ê¤¬¤Ä¤Ä¤¬¤Ê¤¯¼¡Âå¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ë½÷À¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÎÍýÍ³¤Ç¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Î¥é¥¤¥ó¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤ë¡¢º£¤Î¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î·ç´Ù¥ë¡¼¥ë¤ò¤¹¤ß¤ä¤«¤ËÀ§Àµ¤·¤Æ¡¢·ÉµÜÅÂ²¼¤Ë¡Ö¹ÄÂÀ»Ò¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£¤ª¸ÀÍÕ¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¶¯¤¤¤´³Ð¸ç
11·î17Æü¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç¡¢·ÉµÜÅÂ²¼¤Î½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¤´¸øÌ³¤È¤·¤Æ¥é¥ª¥¹¤ò¤´Ë¬Ìä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢¡Ö½à¹ñÉÐ¡×¤È¤·¤Æ¤¹¤Ç¤Ë¹ÄÂÀ»Ò¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÃú½Å¤ÊÂÔ¶ø¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤â¸½ÃÏ¤Ç¤Î¤´Æ°ÀÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤òÈ¿±Ç¤·¤ÆÂç¤¤Ê°·¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤È¤¯¤Ë·ÉµÜÅÂ²¼¤´¼«¿È¤¬µ¢¹ñ¸å¤Î¤´´¶ÁÛ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö»ä¤â¡¢¾å¹Ä¾å¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ò»Ï¤á¡¢¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤ÎÊâ¤ß¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¤Ï¡¢¹Ä¼¼¤Î¾Íè¤ò¼«¤éÃ´¤ª¤¦¤È¤µ¤ì¤ë¡¢¶¯¤¤¤´³Ð¸ç¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¹â¿¹ ÌÀÄ¼¡Ê¤¿¤«¤â¤ê¡¦¤¢¤¤Î¤ê¡Ë
¿ÀÆ»³Ø¼Ô¡¢¹Ä¼¼¸¦µæ¼Ô
1957Ç¯¡¢²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£¹ñ³Ø±¡Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡¢Æ±Âç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀ¡£¹Ä°Ì·Ñ¾µµ·Îé¤Î¸¦µæ¤«¤é½ÐÈ¯¤·¡¢ÆüËÜ»ËÁ´ÂÎ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¸½Âå¤ÎÌäÂê¤Ë¤âÈ¯¸À¡£¡Ø¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¼±¼Ô²ñµÄ¡Ù¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë±þ¤¸¤ë¡£Âó¿£Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜÊ¸²½Áí¹ç¸¦µæ½êÂåÉ½¡£¿ÀÆ»½¡¶µ³Ø²ñÍý»ö¡£¹ñ³Ø±¡Âç³Ø¹Ö»Õ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¡×¤ÎÀ®Î©¡Ù¡ØÅ·¹Ä¡ÖÀ¸Á°Âà°Ì¡×¤Î¿¿¼Â¡Ù¡ØÆüËÜ¤Î10ÂçÅ·¹Ä¡Ù¡ØÎòÂåÅ·¹Ä¼Åµ¡Ù¤Ê¤É¡£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡ÖÌÀ²÷¡ª ¹â¿¹·¿Ï¿¡×
¡Ê¿ÀÆ»³Ø¼Ô¡¢¹Ä¼¼¸¦µæ¼Ô ¹â¿¹ ÌÀÄ¼¡Ë