¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤Þ¤Ç¿¯Æþ¡×¼«½Í´ü´ÖÃæ¤Î¡È¥Þ¥¹¥³¥ßÊñ°ÏÌÖ¡É¤Î¼ÂÂÖ¤òÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¯¤ë¤Þ¤¬·ãÇò¡ÖÉÙ»Î¤½¤Ð¤Çµ¼Ô¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡×
¡¡ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢¼«½Í´ü´ÖÃæ¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤È¤Î¹¶ËÉ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¼«½Í´ü´ÖÃæ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¡õµ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä
¡¡¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤ÎABEMA¥Ó¥Ç¥ª¸ÂÄêÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ò¤í¤æ¤¤È¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¯¤ë¤Þ¤¬¼«½Í´ü´ÖÃæ¤ÎÀ¸³è¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤¤¬¡Ö²È¤Ç¼«Ê¬¤ÇÎÁÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¤ä¤é¤«¤·¸å¤Ë»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢ºî¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ïºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤Ò¤í¤æ¤¤¬¡Ö¤½¤Ã¤«¡£¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤ë¤È³°½Ð¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡Ö½ÐÊâ¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦²È¤¬´°Á´¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«½ÍÀ¸³è¤Îµç¾õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤Æ¤âÆ²¡¹¤È½Ð¤Æ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤ÑÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¿Í¤È¤«¤Ë¤âÌÂÏÇ¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¼þ°Ï¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¼èºà»ÑÀª¤À¡£¡Ö¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤È¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤¹¤è¡¢¤â¤¦¡×¤È¡¢¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Þ¤Çµ¼Ô¤¬¿¯Æþ¤·¤¿¼ÂÂÖ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶á½ê¤Î¿Í¤Ï¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ÎÁûÆ°¤Ç¥Ð¥ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²ñ¼Ò¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤½¤Î¹Ô¤µ¢¤ê¤ÎÅÙ¤Ë»£¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡³°½Ð¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡×¤ÈÂÐ±þºö¤ò¸ì¤ë¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ã¤¹¤è¡£»þ´Ö¤â¤¹¤Ã¤²¤¨ºÙ¤«¤¯»ØÄê¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤â¤¦¿§¤ó¤ÊÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤âÇã¤¨¤Æ¡×¤È¡¢¼«½ÍÀ¸³è¤ÎÃÎ·Ã¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¼ò¤³¤½½Å¤¿¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¥Ó¡¼¥ë¤ä¤ªÊÆ¤Ê¤É¤Î½ÅÎÌ¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤Ð¤Ã¤«¤Ç¡¢²È¶ñ¤â¤Ê¤ó¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤ä¤é¤«¤·´ü´Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î²È¶ñ¹ØÆþ¤Ë¤âÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£¡Ö°ì¤«È¬¤«¤Ç¥ï¥¤¥ó¥»¥é¡¼¤È¤«Çã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥ï¥¤¥ó¥»¥é¡¼Çã¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¼ÂÊª¤ò¸«¤º¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¶ìÏ«¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢Á´Á³½Ð¤Æ¤Ê¤¤¡©·î1²ó½Ð¤ë¤«¤É¤¦¤«¤°¤é¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡£¤Ç¤â1¥ö·î¤°¤é¤¤¤Ç¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ó¤Êµ¼Ô¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾õ¶·¤¬½ù¡¹¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö³°¤Ç¤´ÈÓ¤È¤«¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦¤È»£¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¡¢°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ëÁê¼ê¤È¤«¤ËÌÂÏÇ¤«¤«¤ë¡×¤È¡¢³°½Ð»þ¤Î·Ù²ü¤ò´Ë¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÉÙ»Î¤½¤Ð¤Ë1¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¯¤ë¤Þ¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ç»ö·ï¤¬¡£Å¹Æâ¤Ç¿©»ö¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ëµ¼Ô¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö¤³¤ÎÌ£¤¬Îø¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÉÙ»Î¤½¤Ð¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¡Ê¤³¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¡Ë¡¢°ú¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡Ê¾Ð¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¤¯¤ë¤Þ¤À¤¬¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¡£¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡ÖÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤º¤Ã¤È¡×¤È¿äÂ¬¤·¡¢¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¤½¤¦¤¤¤¦½ÐÈÇ¼Ò¤Î¤ä¤Ä¤È¤«¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢·ë¹½¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥Ó¥å¡¼¿ô¤¬Â¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¥Í¥¿¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿¼Ìë¤³¤Ã¤½¤ê½Ð¤ë¤Î¤â¥Ð¥ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Ò¤í¤æ¤¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¡Ö¤â¤¦¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¤â¤¦1²ó¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²¼¤Ç¥Ñ¥·¥ã¥Ñ¥·¥ã¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤â¤¦¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¼«½Í´ü´ÖÃæ¤Î³°½Ð¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´ÍýÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£